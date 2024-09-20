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В ЕС сделали окончательное заявление: будут ли отправлять военнообязанных в Украину

ЕС не будет депортировать украинцев призывного возраста на Украину принудительно.

20 сентября 2024, 09:00 comments1295
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Slava Kot

Европейский Союз не планирует мужчин мобилизационного возраста принудительно отправлять в Украину, заявила профильная еврокомиссарка по внутренним делам Ильва Йоханссон. По ее словам, это невозможно сделать из-за документа регулирующего статус украинских беженцев на территории ЕС.

В ЕС сделали окончательное заявление: будут ли отправлять военнообязанных в Украину

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Илва Йоханссон в интервью Радио Свобода прокомментировала возможность принудительной депортации украинцев из стран Европейского Союза, если они подлежат призыву. По словам еврокомиссарши по внутренним делам в ЕС невозможен дифференцированный подход к украинским беженцам, который базировался бы на их полу, возрасте или статусе военнообязанного.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите", — заявила Йоханссон.

На уточняющий вопрос, может ли Европейский Союз помочь Украине возвращать мужчин мобилизационного возраста, Йохансон возразила и объяснила, что принудительно никого не будут выгонять из ЕС.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", — сказала еврокомиссарка.

В странах ЕС находится более 800 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, получивших временную защиту. По подсчетам издания Texty.org.ua, из них 436 тыс. могут быть пригодными для мобилизации в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении украинского посла в Чехии о возможности отправки украинских беженцев призывного возраста в Украину.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Нидерландов с призывом украинских беженцев возвращаться в Украину.




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