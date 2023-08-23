В Чехии мужчина сильно избил двух женщин, когда узнал, что они украинки

Украинка в Чехии после нападения. Фото: Novinky

В Чехии мужчина напал на двух украинок и избил их кулаками. Это произошло после того, как они рассказали о своей национальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Novinky.

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Инцидент произошел 13 августа, однако только сейчас о нем стало известно широкой общественности. В городе Пласы две женщины, по имени Лилия и Татьяна, пошли с детьми на карусель, а потом присели на бордюр и разговаривали. Как говорят украинки к ним подъехал автомобиль, а мужчина, который был за рулем, спросил, не из Украины ли они. После ответа мужчина отъехал немного дальше, припарковался и вышел из машины и направился к женщинам.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", – описала ситуацию Татьяна.

Пока мужчина напал на ее подругу, женщина побежала к машине и забрала ключ зажигания, чтобы агрессор не смог уехать.

"Я хотела вызвать полицию, но двое других мужчин ударили в спину, от чего я потеряла ключ", – говорит Татьяна.

Нападающий сел в машину и скрылся. К пострадавшим женщинам подошли местные и вызвали полицию. Татьяна, которая отделалась синяками, описала мужчину и передала фото автомобиля в полицию. Ее подруга Лилия попала в неотложную помощь, и практически ничего не помнит об инциденте. Полиция сейчас находится в поисках преступника.

Украинки указывают, что не могут объяснить причину агрессивных действий мужчины, однако заметили, что, возможно, это было вызвано резонансным делом, когда в начале августа молодой украинец изнасиловал несовершеннолетнюю и попытался ее убить в одном из чешских городов.



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