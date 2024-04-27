Утраченные украинцы. Почему власть отказывается от эмигрантов

Вернуть большинство зарубежных украинцев будет просто нереально – это потерянные люди, считает политтехнолог Олег Постернак.

Украина ввела ограничения для эмигрантов. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, что большой процент уехавших рано или поздно это бы сделали, если бы даже не было войны, а за два года эти люди рассчитывают обжиться и имеют амбиции на новое гражданство или новый статус.

"Банковая могла воспринять ситуацию так, что эти лица просто утрачены как избиратели и люди, способные влиять на электоральный ландшафт в интересах власти. С ними через два года никто особо не работал. И сейчас желания нет. Проще говоря, их вкусно вычеркнули (отсутствие украинских документов исключает возможность для голосования), потому что сделать они ничего не смогут, становясь пленниками европейских стран и их "доброй воли", которая носит временный и конъюнктурный характер", — подчеркнул Олег Постернак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу — подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.