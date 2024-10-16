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Украинских беженцев в ЕС ждут изменения: СМИ узнали подробности

ЕС разработал новый план по миграции

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

Евросоюз согласовал и представил новый план для противодействия нелегальной миграции. Изменения также коснутся и украинцев. Представляя план президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что он включает 10 пунктов. Политик анонсировала "инновационные способы противодействия нелегальной миграции". Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет RMF FM.

Украинских беженцев в ЕС ждут изменения: СМИ узнали подробности

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен заявила, что стоит рассмотреть возможность организации центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами стран ЕС. Также она объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов в страны происхождения.

Новый план также предусматривает изменение правил, регулирующих долгосрочное пребывание украинских беженцев в странах Евросоюза, но что именно изменится, пока неизвестно.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье: в какой стране новые правила.

Также издание "Комментарии" сообщало – количество поляков, которые считают, что их страна должна принимать украинских беженцев, достигло рекордно низкого показателя — только каждый второй поляк поддерживает беженцев из Украины. Кроме того, большинство поляков считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.

Ранее "Комментарии" писали - в правительстве Германии уже урегулировали все спорные моменты и согласовали законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии.



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