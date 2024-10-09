Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье: в какой стране новые правила

С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье. Такие предложения обрабатывают высокопоставленные чиновники правительства страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Irish Times.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, власти не скрывают, что такими шагами хотят сократить количество граждан Украины, которые получают бесплатное жилье от государства. В первую очередь на выход из бесплатного жилья попросят тех украинцев, которые дольше всех живут в нем и не спешат искать постоянное место работы, чтобы иметь возможность самим оплачивать аренду жилья.

"На прошлой неделе Кабинету Министров сообщили, что сейчас изучаются "политические рычаги" для уменьшения количества украинцев, которые находятся в государственном жилье, и стимулирования переезда к самостоятельной жизни. Перечень возможных мер, которые обсуждаются чиновниками, также включает прекращение предоставления жилья украинцам, чей доход превышает определенный порог, определенный на основе экономического профилирования", — отметили в издании.

Авторы материала пишут, в течение последних месяцев количество украинцев, находящихся в государственных приютах, значительно уменьшилось — до 35 833 человек, в 2023 году эта цифра составляла 58 830 человек.

Известно, что беженцы из Украины имеют право на временную защиту согласно директиве, которая позволяет им жить и работать в странах ЕС. Однако срок действия этой директивы завершается в марте 2026 года. Поэтому за последние месяцы правительство Ирландии сократило социальные выплаты и ограничило проживание новоприбывших беженцев до 90 дней.

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