logo

BTC/USD

61915.88

ETH/USD

2443.53

LTC/USD

65.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье: в какой стране новые правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье: в какой стране новые правила

На прошлой неделе Кабмину Ирландии сообщили, что сейчас изучаются "политические рычаги" для уменьшения количества украинцев, которые находятся в государственном жилье

сегодня, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье. Такие предложения обрабатывают высокопоставленные чиновники правительства страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Irish Times.

Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье: в какой стране новые правила

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, власти не скрывают, что такими шагами хотят сократить количество граждан Украины, которые получают бесплатное жилье от государства. В первую очередь на выход из бесплатного жилья попросят тех украинцев, которые дольше всех живут в нем и не спешат искать постоянное место работы, чтобы иметь возможность самим оплачивать аренду жилья.

"На прошлой неделе Кабинету Министров сообщили, что сейчас изучаются "политические рычаги" для уменьшения количества украинцев, которые находятся в государственном жилье, и стимулирования переезда к самостоятельной жизни. Перечень возможных мер, которые обсуждаются чиновниками, также включает прекращение предоставления жилья украинцам, чей доход превышает определенный порог, определенный на основе экономического профилирования", — отметили в издании.

Авторы материала пишут, в течение последних месяцев количество украинцев, находящихся в государственных приютах, значительно уменьшилось — до 35 833 человек, в 2023 году эта цифра составляла 58 830 человек.

Известно, что беженцы из Украины имеют право на временную защиту согласно директиве, которая позволяет им жить и работать в странах ЕС. Однако срок действия этой директивы завершается в марте 2026 года. Поэтому за последние месяцы правительство Ирландии сократило социальные выплаты и ограничило проживание новоприбывших беженцев до 90 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия хочет экономить: кому из украинских беженцев урежут соцвыплаты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.irishtimes.com/politics/2024/10/09/ukraine-arrivals-from-next-march-would-not-be-offered-accommodation-under-new-plan/
Теги:

Новости

Все новости