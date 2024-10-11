Количество поляков, которые считают, что их страна должна принимать украинских беженцев, достигло рекордно низкого показателя — только каждый второй поляк поддерживает беженцев из Украины. Кроме того, большинство поляков считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.



У поляков изменилась позиция по отношению к украинским беженцам. Фото из открытых источников

Согласно опросу национального статистического управления Польши (CBOS), 53% поляков считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев. Кроме того, в первый год войны этот показатель не падал ниже 80%.

Мужчины более лояльно относятся к беженцам из Украины – 60% положительно оценивает их приезд, в то время как среди женщин этот показатель составляет 47%. Исследования показывают, что открытое сопротивление приему украинских беженцев в октябре 2024 года составляет 40%, тогда как в марте 2022 года оно составляло 3%.

В CBOS считают, что резкое снижение поддержки у поляков началось в 2023 году на фоне "зернового кризиса" и блокирования границы польскими фермерами.

Кроме того, 67% поляков считают, что находящиеся в Польше мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину. Против такой позиции – 22% респондентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских детей беженцев ходит в школы в разных странах Европы. Оказалось, что в Молдове в школу ходят всего 8% украинских детей, а в Ирландии – 97%.

Также "Комментарии" писали о самых популярных странах Европы для украинских беженцев. Как изменилась ситуация за год, и какая страна стала лидером по количеству беженцев из Украины.