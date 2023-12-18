Украинские беженцы в Швейцарии: сколько планирует вернуться домой

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

В Швейцарии нашли свое убежище 66 тыс. украинских беженцев. Большинство из них еще не определилось, планирует ли возвращаться в Украину или оставаться в Швейцарии. Однако около трети украинских беженцев заявили о желании вернуться домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Swiss Info.

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по миграции и Ipsos провели исследование, в котором определили, сколько украинских беженцев планирует вернуться в Украину из Швейцарии.

Согласно результатам опроса, 40% беженцев из Украины не определились со своим будущим. Около трети беженцев заявили о желании остаться в Швейцарии. Еще треть указали на необходимость вернуться в Украину.

Наибольшими препятствиями для возвращения домой украинские беженцы назвали оккупацию региона, в котором они жили, проблемы безопасности, отсутствие работы и возможностей для существования.

Наибольшими проблемами интеграции в рынок труда в Швейцарии украинцы назвали языковой вопрос. Среди украинских беженцев работу в Швейцарии нашли 21%, однако половина из них указывают, что уровень работы ниже, чем был у них в Украине. Около 25% украинцев проходят курсы профессионального обучения, а треть беженцев указала на статус безработного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из городов Ирландии прошел протест против открытия нового убежища для беженцев из Украины. Жители высказали позицию, что "достаточно" открывать приюты для беженцев в их городе.

Также "Комментарии" писали о беженцах из Украины, создавших большой спрос на один украинский товар в Европе.