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Украинские беженцы в Швейцарии: новые препятствия на пути к статусу защиты S

Почему украинцы теряют быстрый доступ к убежищу в Швейцарии

22 апреля 2024, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последнее время процесс получения статуса убежища для украинцев в Швейцарии значительно усложнился. Ранее установленный режим, который позволял быстро и без бюрократических задержек предоставлять защиту, в 2024 году столкнулся с серьезными проблемами. В начале года длительность рассмотрения заявлений выросла, и теперь каждому пятому заявителю отказывают.

Украинские беженцы в Швейцарии: новые препятствия на пути к статусу защиты S

Почему украинцы теряют быстрый доступ к убежищу в Швейцарии

В 2023 году система функционировала эффективно, одобряя 97% заявок. Однако сегодня ситуация изменилась: число утверждений снизилось до 80%, а время на рассмотрение заявлений увеличилось до почти трех месяцев. Причиной ужесточения является рост числа заявлений и борьба с злоупотреблениями, включая обнаружение поддельных документов среди заявителей.

Федеральный центр предоставления убежища в Берне с начала года является единственным местом, где обрабатываются заявки на статус S, что добавляет нагрузку на систему. На данный момент более 6,000 дел ждут своего рассмотрения, создавая давление на уже перегруженные миграционные службы.

Такие изменения вызывают обеспокоенность среди украинцев, стремящихся найти безопасность и стабильность в Швейцарии, ведь ухудшение условий получения убежища может серьезно затруднить жизнь многих беженцев.

Напомним, что в Ирландии снизилось количество украинских беженцев, проживающих в государственных домах. Согласно данным ирландской прессы, если раньше в таких домах проживали 60 тысяч беженцев, то теперь их количество уменьшилось до 50 тысяч. Еженедельно страну выбирают около 105 новых украинцев, что значительно меньше числа тех, кто решает уезжать.

Напомним, что конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку в законопроект о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.



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Источник: https://www.srf.ch/news/schweiz/gefluechtete-aus-der-ukraine-schutzstatus-s-gar-nicht-mehr-so-schnell-und-unkompliziert
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