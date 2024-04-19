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Как украинские беженцы живут в Ирландии

В Ирландии снова хотят изменить поддержку украинских беженцев

19 апреля 2024, 15:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Ирландии снизилось количество украинских беженцев, проживающих в государственных домах. Согласно данным ирландской прессы, если раньше в таких домах проживали 60 тысяч беженцев, то теперь их количество уменьшилось до 50 тысяч. Еженедельно страну выбирают около 105 новых украинцев, что значительно меньше числа тех, кто решает уезжать.

Как украинские беженцы живут в Ирландии

В Ирландии снова хотят изменить поддержку украинских беженцев

Кевин Маккарти, генеральный секретарь Департамента интеграции, отметил, что изменения в численности и политике в отношении беженцев подталкивают к пересмотру подходов к их поддержке. Теперь упор делается на помощи украинцам в достижении самостоятельности.

"Изменение политики и количества прибывших и покидающих наши помещения побуждает нас думать сейчас о предстоящем этапе, который предполагает гораздо большую независимость по отношению к украинским беженцам, и мы будем это поддерживать", — отметил генеральный секретарь Департамента интеграции Кевин Маккарти.

С марта текущего года размер выплат для вновь прибывших беженцев был уменьшен до 38,80 евро в неделю – столько же, сколько получают искатели убежища. Это изменение направлено на обеспечение равных условий для всех. После трех месяцев проживания в государственном жилье украинцы не могут рассчитывать на полный объем выплат и самостоятельно искать жилье.

В дальнейшем остается непонятным, будет ли продлена защита для украинцев после марта 2025 года, когда истечет срок действия соответствующей директивы ЕС. Правительство пока не приняло решение по этому вопросу.

Ирландия стремится сбалансировать немедленную помощь украинским беженцам с их долгосрочной интеграцией и самостоятельностью. Это отражает общеевропейскую тенденцию в подходе к управлению миграцией и помощи искателям убежища.

Напомним, что конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку в законопроект о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/irlandiyi-znovu-hochut-zminiti-pidtrimku-1713516583.html
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