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Украинские беженцы попадают в аферу в Великобритании

Из-за фальшивых виз украинские беженцы в Великобритании не могут получить льготы и жилье.

сегодня, 12:18
Автор:
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Slava Kot
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В Великобритании в последние недели фиксируют случаи связанные с визовым мошенничеством. Большинство жертв таких преступлений — это украинские беженцы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent.

Украинские беженцы попадают в аферу в Великобритании

Украинские беженцы сталкиваются с проблемами в Великобритании. Фото из открытых источников

Согласно данным благотворительных организаций, украинских беженцев заставляют покупать дорогие визы и письма с "разрешением на въезд" в Великобританию. Организация Settled указывает, что еженедельно имеет дело с несколькими подобными случаями.

Фальшивость виз сложно определить, поэтому авиакомпании позволяют пассажирам документами совершать перелет. Однако при проверке пограничных служб выявляется недействительность таких документов. Как следствие, у некоторых лиц, обнаруживших фальшивые визы или другие недействительные документы, отбирают паспорт и признают нелегалами.

Благотворительные организации указывают, что пограничники все чаще в случаях таких ситуаций с украинскими беженцами выдают шестимесячные визы. Однако такие визы не разрешают украинцам получить жилье и льготы.

В МВД Британии заявили, что они работают над выявлением таких случаев мошенничества и их предотвращения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тысячи украинских беженцев могут стать бездомными. Проблема возникла в Великобритании, ведь украинцам в стране предоставляют жилье по двум программам: принимают родственники и поселяют британцы в своих квартирах. Именно в последнем случае после нескольких месяцев жизни украинские беженцы чаще всего теряют крышу над головой.

Также "Комментарии" писали, что в Германии предлагают украинских беженцев отправлять на войну.



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Источник: https://www.independent.co.uk/
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