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Украинские беженцы покидают гуманитарное жилье Чехии: причина

Изменения в правилах заставили многих беженцев оплачивать свое жилье самостоятельно

сегодня, 19:07
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Черновалова Кристина

В Чехии резко уменьшилось количество украинских беженцев, пользующихся гуманитарным жильем: только 2,811 человек остались в безвозмездных помещениях с более чем 20,000 в конце августа.

Украинские беженцы покидают гуманитарное жилье Чехии: причина

Как новые правила в Чехии ударили по украинским беженцам

Количество украинских беженцев, проживающих в гуманитарном жилье в Чехии, подверглось резкому сокращению в начале сентября, под влиянием новых регуляций правительства. До недавнего времени украинцы имели возможность проживать в государственных гуманитарных жилищных комплексах без оплаты в течение длительных периодов, однако с 1 сентября это право ограничено только 90 днями.

Согласно информационной системе HUMPO, в августе было зарегистрировано 20,839 беженцев, а уже к 10 сентября их количество сократилось до 2,811 человек.

В Праге, где раньше размещалось более 2,000 беженцев, остается только 11 человек. Аналогично в Либерецком крае число беженцев уменьшилось с 1,315 до 52. В Южноческом крае из 1,352 человек в гуманитарном жилье осталось 327. Оломоуцкий край показал наименьшее сокращение — с 1,532 до 725 человек.

По данным Министерства труда и социальных вопросов Чехии, в августе гуманитарную помощь получили около 93,000 человек, а общее количество находящихся в стране беженцев из Украины составляет 370,000 человек.

Изменения в правилах заставили многих беженцев оплачивать свое жилье самостоятельно, что стало сложной задачей из-за ограниченных финансовых возможностей.

"В большинстве случаев помощь не покрывает полноценно расходы на проживание, так что они платят с минимальной суммы, и в результате у них остается меньше денег и они больше зависят от продовольственных банков и другой поддержки," – объясняет представитель Charity Czech Republic.

Новые правила также побудили некоторых беженцев вернуться в Украину, даже прибывших из зон боевых действий. Такие решения принимают беженцы, пытаясь найти более стабильные условия проживания, даже если это означает статус внутренне перемещенных лиц.

Читайте на портале "Комментарии" — По результатам недавнего опроса, проведенного исследовательской организацией STEM, отношение чехов к украинским беженцам остается стабильно положительным , но с признаками "нарастающей осторожности".



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Источник: https://ukraina.radio.cz/kilkist-ukrayinskyh-bizhenciv-u-gumanitarnomu-zhytli-rizko-vpala-8828990
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