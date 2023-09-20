Украинские беженцы массово покидают Польшу: две главные причины

В Польше резко сокращается количество украинских беженцев. Часть украинцев возвращается в Украину, в то время как другие отправляются дальше на запад, в частности, в Германию. Таким миграционным процессам способствуют две причины.

Украинские беженцы массово покидают Польшу. Фото из открытых источников

Согласно данным Евростата, в Польше в конце августа было зарегистрировано 975 тыс. украинских беженцев, что на 350 тыс. меньше, чем в августе прошлого года. Одним из объяснений оттока украинцев из Польши является начало учебного года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Многие беженцы планировали вернуться в Украину по окончании учебного года. Чтобы их дети с сентября могли вернуться в украинские школы", — говорит президент Объединения украинцев в Польше Мирослав Скорка.

По его словам, украинцы хотят, чтобы их дети изучали важные для них предметы, которых нет в польских школах, в частности, это касается украинского языка и истории Украины. Мирослав Скорка указывает, что в Польше остаются в основном беженцы, которые хотели бы остаться в стране дольше или осесть навсегда.

Кроме возвращения в Украину, беженцы также отправляются в Германию, где украинцы стали вторым по численности нацменьшинством в стране, после турков. В Германии за год количество украинских беженцев выросло на 410 тыс., из них 150 тыс. прибыли из Польши. Главной причиной такого оттока украинцев объясняют так называемым эффектом "снежного шара". По статистике, украинские беженцы в основном переезжают в Германию к своим родственникам и близким, которые там поселились раньше. Таким образом, украинцам легче приспособиться к жизни в новых условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.

Также "Комментарии" писали, что Институт демографии счел, какое количество населения в Украине будет в 2033 году.