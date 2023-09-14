Украинские беженцы массово покидают Польшу: какие причины

Украинские беженцы массово покидают Польшу. Фото из открытых источников

Граждане Украины, которые находились в Польше, все чаще покидают страну и едут в Германию. Причиной такой миграции оказывается не более высокая зарплата или лучшая работа, а своеобразный эффект "снежного шара".

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Согласно показателям Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано более 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше – 975 тыс. Таким образом с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев из Украины в Польше уменьшилось на 350 тыс. человек, а в Германии выросло более чем на 410 тыс. Кроме того, больше всего беженцев в Германию прибывало именно из Польши – 150 тыс.

Сейчас украинцы составляют второе по численности национальное меньшинство Германии, уступая только туркам. Согласно отчету отдела восточноевропейских студий Варшавского университета, основная причина выезда в Германию происходит не по экономическим причинам. Для украинцев важно, что значительная часть их семей и близких поселилась в Германии. Эту причину указывают 43% граждан Украины, выехавших из Польши в Германию.

Согласно опросам, 35% украинских беженцев планирует остаться минимум на год в Германии, еще 13% указали на возможность возвращения в Польшу, а 40% заявили о намерении вернуться в Украину.

Поляки считают, что это можно считать эффектом "снежного шара". Они приводят ситуацию многолетней давности, когда украинцы приезжали в Польшу, потому что здесь жили их друзья и родственники. Это позволяет украинцам легче привыкнуть к новым условиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских беженцев хочет навсегда остаться в Польше.

Также "Комментарии" писали о польском министре, который угрожает Украине тяжелым вступлением в ЕС.