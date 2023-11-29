Украинские беженцы массово покидают Канаду: две причины

После начала полномасштабного вторжения России украинские беженцы оказались во многих странах Европы. Также большая часть беженцев из Украины переехала в Канаду, где существует большая украинская диаспора. Однако оказалось, что у украинских беженцев есть несколько проблем в Канаде, поэтому они покидают страну.



Украинские беженцы массово покидают Канаду. Фото из открытых источников

Канада давно является популярным направлением для беженцев и переселенцев, ведь около 25% населения Канады это мигранты. Украинские беженцы не стали исключением. В Канаду с начала полномасштабного вторжения прибыло около 200 тыс. украинцев в поисках убежища. Однако украинские беженцы столкнулись с несколькими проблемами в Канаде, из-за чего начали массово покидать страну.

Новоприбывшие часто страдают от высоких цен на жилье, еду, а также не могут длительное время найти работу. Один из украинских беженцев изданию Bloomberg рассказал, что планирует вернуться в Швецию, ведь работая там он мог делать сбережения и отправлять их оставшейся в Украине семье. По его словам, он все время устает, ведь работает семь дней в неделю поваром, однако практически не имеет денег, чтобы оплачивать счета. Аренда квартиры стоит 1000 канадских долларов, общественный транспорт – 150, телефонная связь – 100, а на питание уходит еще 400 долларов.

"Человек становится не в состоянии найти деньги, но ему нужно платить за очень высокую аренду и продукты. И такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег возвращаются в Украину, где все знакомо", — рассказал о ситуации в Канаде работник социальной службы украинцев Канады Андрей Завьялов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу и Чехию. А украинские дети-беженцы назвали три главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Дании был проведен опрос среди беженцев из Украины. Результаты удивили авторов исследования по вопросу, сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину.