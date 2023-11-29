logo

BTC/USD

37976.14

ETH/USD

2047.83

LTC/USD

69.72

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинские беженцы массово покидают Канаду: две причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские беженцы массово покидают Канаду: две причины

Высокая стоимость жилья и поиск работы стали основными проблемами украинских беженцев в Канаде.

сегодня, 12:23
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После начала полномасштабного вторжения России украинские беженцы оказались во многих странах Европы. Также большая часть беженцев из Украины переехала в Канаду, где существует большая украинская диаспора. Однако оказалось, что у украинских беженцев есть несколько проблем в Канаде, поэтому они покидают страну.

Украинские беженцы массово покидают Канаду: две причины

Украинские беженцы массово покидают Канаду. Фото из открытых источников

Канада давно является популярным направлением для беженцев и переселенцев, ведь около 25% населения Канады это мигранты. Украинские беженцы не стали исключением. В Канаду с начала полномасштабного вторжения прибыло около 200 тыс. украинцев в поисках убежища. Однако украинские беженцы столкнулись с несколькими проблемами в Канаде, из-за чего начали массово покидать страну.


Новоприбывшие часто страдают от высоких цен на жилье, еду, а также не могут длительное время найти работу. Один из украинских беженцев изданию Bloomberg рассказал, что планирует вернуться в Швецию, ведь работая там он мог делать сбережения и отправлять их оставшейся в Украине семье. По его словам, он все время устает, ведь работает семь дней в неделю поваром, однако практически не имеет денег, чтобы оплачивать счета. Аренда квартиры стоит 1000 канадских долларов, общественный транспорт – 150, телефонная связь – 100, а на питание уходит еще 400 долларов.

"Человек становится не в состоянии найти деньги, но ему нужно платить за очень высокую аренду и продукты. И такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег возвращаются в Украину, где все знакомо", — рассказал о ситуации в Канаде работник социальной службы украинцев Канады Андрей Завьялов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу и Чехию. А украинские дети-беженцы назвали три главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Дании был проведен опрос среди беженцев из Украины. Результаты удивили авторов исследования по вопросу, сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!