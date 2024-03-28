Украинские беженцы должны подать декларации о доходах: какие штрафы

Украинцы, получившие статус беженца за границей, должны до 1 мая текущего года подать соответствующие декларации о своих доходах в Государственную налоговую службу Украины. Это требование касается всех доходов, в том числе полученных за пределами страны.

Беженцы за границей должны подать декларации о доходах

Нововведение в налоговом законодательстве

С июля 2023 г. украинские банки начали процесс сбора информации о своих клиентах-нерезидентах в рамках международного стандарта CRS (Common Reporting Standard), предусматривающего автоматический обмен этими данными с налоговыми органами других стран. Первый обмен информацией состоится уже в сентябре 2024 года и будет касаться финансовых счетов за второе полугодие 2023 года.

Требования к декларированию доходов

Необходимость декларирования доходов касается не только трудоспособного населения, но и беженцев пенсионного возраста. Важно подчеркнуть, что социальная помощь, полученная за границей, не подлежит налогообложению в Украине. Однако игнорирование обязанности подачи декларации может привести к наложению штрафа в размере 340 гривен.

Последствия неуплаты налогов

Значительное внимание уделяется контролю за движением средств находящихся за рубежом украинцев. В частности, в Украине не будут облагаться налогом средства в зарубежных банках до суммы $250 тысяч. Однако превышающие этот порог суммы могут стать поводом для дальнейшего налогового контроля.

Международный аспект

Следует отметить, что несоблюдение налоговых требований может иметь серьезные последствия не только в Украине, но и за рубежом. Так, например, в случае выявления зарубежными социальными службами фактов наличия средств у беженцев это может привести к требованию вернуть полученную социальную помощь, а также оплаченную стоимость жилья и медицинской страховки, что может составить значительные суммы.

Напомним, что украинские предприниматели в Польше внесли значительный взнос в польский бюджет, уплатив более 5 миллиардов злотых налогов.