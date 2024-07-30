Украинская беженка назвала четыре преимущества жизни в Германии

После полномасштабного вторжения России в Германию переехало 1,6 млн. украинских беженцев. Переезд в другую страну всегда сопровождается определенными вызовами, однако для многих украинцев Германия стала страной, предлагающей некоторые преимущества. Украинка Евгенией Шевчук поделилась своим опытом жизни в Германии и назвала четыре основных преимущества, которые она увидела в этой стране.



Украинская беженка рассказала о преимуществах жизни в Германии. Фото из открытых источников

Евгения Шевчук создала YouTube-канал "Немецкий в кулуарах", в котором рассказывает о немецком языке и жизни в Германии. В одном из своих видео украинская беженка рассказала о преимуществах жизни в этой стране. По словам Евгении, это ее собственные наблюдения, мнения и опыт, полученный за год жизни в Германии.

Социальная поддержка

Одним из главных преимуществ жизни в Германии является система социальной поддержки. Она касается не только самих немцев, но и проживающих в стране иностранцев. Если человек теряет работу, он получает социальную помощь от государства. Даже те, кто работает, но зарабатывает недостаточно, также может рассчитывать на поддержку.

Особого внимания заслуживает "киндергельд" – финансовая помощь на детей, которая выплачивается до достижения ребенком 18 лет. В случае, если ребенок продолжает обучение и не работает, пособие может быть продлено до 21 года. Украинцы, проживающие в Германии также имеют право на получение этой помощи.

Для малоимущих граждан существует система "тафель" — еженедельный набор продуктов за символическую цену в несколько евро. Обычно в набор входят продукты, срок годности которых близится к концу.

Качество продуктов

Еще одним значительным преимуществом в Германии Евгения назвала высокое качество пищевых продуктов, в частности, сыров, йогуртов и различных консервов. По словам украинской беженки, на полках магазинов можно найти большое количество продукции с маркировкой "био", что свидетельствует об их органичности. Для веганов и вегетарианцев также созданы комфортные условия, ведь ассортимент необходимых для них продуктов в Германии очень широк.

Ухоженная природа

Украинка отметила ухоженность и чистоплотность немецких городов и зон отдыха. Здесь можно найти много хороших мест, обустроенных для туристов, что способствует развитию внутреннего туризма. Немцы заботятся о чистоте окружающей среды, что делает страну одной из самых чистых в мире.

Сортировка мусора

Евгения указала, что Германия известна своим тщательным подходом к сортировке мусора как важной части заботы об окружающей среде. Однако иногда это может создавать определенные неудобства. По словам украинки, например, пластик можно выбрасывать только в специальные желтые пакеты, которые нужно получать в ратуше в определенные дни и часы. Кроме того, необходимо соблюдать график вывоза мусора, который может отличаться в зависимости от района.

Таким образом, преимущества жизни в Германии для украинцев включают в себя мощную социальную поддержку, высокое качество пищевых продуктов, ухоженную природу и серьезное отношение к сортировке мусора. Эти факторы делают Германию привлекательной страной для жизни украинских беженцев и открывают новые возможности для тех, кто вынужден покинуть Украину из-за войны.

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