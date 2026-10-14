Украинцы массово бегут из Польши: в какие страны едут беженцы

Количество украинцев со статусом временной защиты в Польше сокращается, в то время как в Германии и Чехии этот показатель продолжает расти. По данным польского издания Rzeczpospolita и статистики Евростата, все большее количество украинцев оформляют защиту в других европейских странах.

Украинцы уезжают из Польши

Сколько украинцев осталось в Польше

По информации Rzeczpospolita, за последний год количество украинцев с временной защитой в Польше сократилось примерно с одного миллиона до 859 тысяч. С июня 2026 года показатель уменьшился еще около 100 тысяч. Однако данные Евростата свидетельствуют, что в Польше временную защиту имеют около 939 тысяч украинцев.

Несмотря на это, общее количество украинцев в Польше значительно больше. По данным Министерства внутренних дел страны, в августе 2026 года там проживало от 1,8 до 1,9 миллиона граждан Украины. В это количество входят и люди, которые находятся в стране на других законных основаниях, а не только с временной защитой.

В какие страны переезжают Украинцы

Германия остается одной из главных стран Европы, где украинцы получают временную защиту. По данным Евростата, там имеют такой статус около 1,29 миллионов граждан Украины. В Чехии этот показатель близится к 398 тысячам. В отличие от Польши, в обеих странах количество украинцев с временной защитой продолжает расти.

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