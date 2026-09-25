Погані новини для українських біженців: яку допомогу вирішив скоротити Лондон

Великобританія готується різко змінити умови програми Homes for Ukraine, яка від початку повномасштабної війни допомагала українським біженцям знаходити житло у британських сім'ях. З 1 січня 2027 року щомісячні виплати сторонам, що приймають, скоротять з 350 до 100 фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, фінансування програми зменшиться приблизно на 70%. На тлі змін деякі українські біженці побоюються, що сім'ї, що приймають, більше не зможуть або не захочуть продовжувати безкоштовно надавати їм житло.

Homes for Ukraine було запущено після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. За даними британського уряду, програма забезпечила підтримку 181 тисячі із 234 тисяч українців, які знайшли притулок у країні за цей період.

Тепер Лондон пропонує змінити саму модель розміщення. Приймаючим громадянам пропонують перейти у статус орендодавців та отримувати від українців плату за проживання. Уряд пояснює це тим, що екстрена програма поступово перетворюється на довгострокову систему підтримки.

За час дії Homes for Ukraine влада Великобританії направила на програму понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів. В уряді наголошують, що підтримка українців залишається незмінною, а сама програма не закривається.

У Лондоні стверджують, що нові правила мають забезпечити її довгострокову стійкість та зберегти участь спонсорів, українських гостей та місцевої влади. Однак для самих біженців зміна умов може стати серйозним випробуванням.

Якщо сім'я, що приймає, вирішить відмовитися від розміщення після скорочення компенсації, українцям доведеться шукати нове житло або домовлятися про його оплату. Для людей, які не мають стабільного доходу або лише починають адаптуватися на британському ринку праці, це може стати додатковим фінансовим навантаженням.

Таким чином, програма, створена як екстрена міра після початку війни, входить у нову фазу. Тепер Лондон має зберегти систему розміщення, одночасно знижуючи витрати бюджету, а українцям – адаптуватися до більш самостійної моделі проживання.

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