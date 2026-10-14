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Українці масово тікають з Польщі: у які країни їдуть біженці

Кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі зменшується, а в Німеччині зростає.

14 жовтня 2026, 21:45
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Slava Kot

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скорочується, тоді як у Німеччині та Чехії цей показник продовжує зростати. За даними польського видання Rzeczpospolita та статистики Євростату, дедалі більше українців оформлюють захист в інших європейських країнах. 

Українці масово тікають з Польщі: у які країни їдуть біженці

Українці виїжджають з Польщі

Скільки українців залишилося в Польщі

За інформацією Rzeczpospolita, за останній рік кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно з одного мільйона до 859 тисяч. Від червня 2026 року показник зменшився ще на близько 100 тисяч. Однак дані Євростату свідчать, що в Польщі тимчасовий захист мають приблизно 939 тисяч українців. 

Попри це, загальна кількість українців у Польщі значно більша. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у серпні 2026 року там проживали від 1,8 до 1,9 мільйона громадян України. До цієї кількості входять і люди, які перебувають у країні на інших законних підставах, а не лише з тимчасовим захистом.

В які країни переїжджають Українці

Німеччина залишається однією з головних країн Європи, де українці отримують тимчасовий захист. За даними Євростату, там мають такий статус близько 1,29 мільйона громадян України. У Чехії цей показник наближається до 398 тисяч. На відміну від Польщі, в обох країнах кількість українців із тимчасовим захистом продовжує зростати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі знову захотіли повернути російський газ.

Також "Коментарі" писали про погані новини для українських біженців: яку допомогу вирішив скоротити Лондон.



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