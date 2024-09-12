Украинцы больше не обуза: беженцы приносят Чехии миллионы

В первом полугодии 2024 года Чехия "заработала" примерно 175 миллионов евро на налогах и страховых взносах, уплаченных украинскими беженцами, что почти вдвое превысило расходы государства на их поддержку. Об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов Чехии.

Украинские беженцы укрепляют бюджет Чехии

Согласно официальным данным, за первое полугодие 2024 года бюджетные поступления от налогов и взносов, уплаченных украинцами, составили около 11,7 миллиарда крон (465 миллионов евро). В то же время, расходы на беженцев оказались значительно ниже — только 7,3 миллиарда крон (около 290 миллионов евро).

Министр труда и социальных вопросов Чехии Мариан Юречка подчеркнул важность вклада украинских беженцев в экономику страны.

"Важно, что беженцы из Украины уже давно вносят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они для нас выгода, не обуза", — отметил министр Мариан Юречка .

Анализ расходов и доходов по кварталам показывает, что в первом квартале 2024 года доходы от украинских беженцев достигли 5,8 миллиарда крон, а расходы составили 3,8 миллиарда крон. Во втором квартале доходы увеличились до 5,9 миллиарда крон, в то время как расходы снизились до 3,5 миллиарда крон.

Отдельное внимание заслуживает вопрос социальных выплат. В ответ на распространенные в соцсетях сообщения о крупных выплатах одной из беженок, Минтруд Чехии уточнил, что указанные суммы касались большой семьи. Стандартная сумма выплаты на одного беженца составляет около 7336 крон (292 евро), что включает гуманитарную помощь и компенсации за оплату жилья.

На текущий момент, в Чехии находится около 370 тысяч украинских граждан со временной защитой, из которых примерно четверть получают гуманитарную помощь.

Читайте также на портале “Комментарии” — Чехия начала строже проверять, где живут украинские беженцы. Теперь тем, кто не живет по заявленному адресу, могут отменить выплаты. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По его словам, новые меры помогут бороться с теми, кто злоупотребляет системой временной защиты.