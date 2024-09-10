Без права на ошибку: украинские беженцы в ЕС столкнутся с жесткими проверками

Чехия начала строже проверять, где живут украинские беженцы. Теперь тем, кто не живет по заявленному адресу, могут отменить выплаты. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По его словам, новые меры помогут бороться с теми, кто злоупотребляет системой временной защиты.

Украинцам в Чехии могут отменить выплаты: новые условия

Чтобы получать деньги от государства, беженцы должны жить по адресу, который указали при регистрации. Если во время проверки выяснится, что человека там нет, его регистрацию аннулируют, и он лишится права на финансовую помощь.

"По закону право на льготы имеют только те, кто находится на нашей территории. Если они выедут и проверки полиции это выявят, мы аннулируем их место проживания, и они потеряют право на льготы", — пояснил Вит Ракушан.

Министр подчеркнул, что беженцы могут свободно посещать Украину, но деньги предназначены только для тех, кто реально проживает в Чехии.

"Беженцы, безусловно, должны иметь возможность вернуться на родину и навестить свои семьи, мы не можем им в этом отказать", — сказал чиновник.

С сентября в Чехии изменились и правила предоставления жилья: теперь беженцы могут жить бесплатно только 90 дней, а не 150, как раньше. Также отменены специальные условия для людей, которые не могут работать — им теперь придется самим искать жилье.

С начала следующего года планируется увеличить размеры гуманитарных выплат, особенно для детей, беременных женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Например, помощь для детей с инвалидностью увеличится с 209 евро до 472 евро в месяц, а для взрослых — с 290 до 466 евро.

Эти изменения, по мнению Ракушана, помогут лучше контролировать расходы и обеспечивать поддержку тем, кто действительно находится в нужде и проживает на территории Чехии.