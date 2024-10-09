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У мужчины был идеальный план по пересечению границы: что ему помешало

На Закарпатье задержали нарушителя границы, заблудившегося в кустарнике

сегодня, 09:04
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Недилько Ксения

Пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда задержали местного жителя, который преследовал цель незаконным путем пробраться в Словакию. Человек хорошо знал прилегающую местность, поэтому самостоятельно проложил себе маршрут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

У мужчины был идеальный план по пересечению границы: что ему помешало

Граница со Словакией. Фото из открытых источников

Движение неизвестного зафиксировала система видеонаблюдения пограничников. Военнослужащие наблюдали за хаотическим движением человека, наконец направившегося в тыл Украины.

Правонарушителя задержала группа реагирования. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пограничники установили, что он планировал попасть в Словакию, двигаясь мимо яблоневого сада на окраине пограничного села Сторожница, однако из-за вероятного состояния алкогольного опьянения и сложных погодных условий заблудился и забрел в чащу.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. За совершенное ему придется отвечать перед судом. В его действиях усматривают признаки административного правонарушения по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мужчинам разрешат выезд за границу, но есть нюанс.

Мужчинам разрешат пересекать государственную границу, однако такое право получат добровольцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше. Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в интервью польскому порталу И. Pl , сообщает портал "Комментарии".

По его словам, россияне распространяют фейки о том, что якобы военных этого легиона отправляют на фронт без должного снаряжения. Консул заверил, что в Польше добровольцам предлагают даже денежное вознаграждение. “Люди, которые хотят присоединиться и подписать контракт, должны сначала пройти медицинский осмотр. Далее их готовят под руководством Министерства обороны Польши, снаряжают и отправляют на фронт на время контракта", — пояснил консул.



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