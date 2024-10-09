У мужчины был идеальный план по пересечению границы: что ему помешало

Пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда задержали местного жителя, который преследовал цель незаконным путем пробраться в Словакию. Человек хорошо знал прилегающую местность, поэтому самостоятельно проложил себе маршрут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Граница со Словакией. Фото из открытых источников

Движение неизвестного зафиксировала система видеонаблюдения пограничников. Военнослужащие наблюдали за хаотическим движением человека, наконец направившегося в тыл Украины.

Правонарушителя задержала группа реагирования. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пограничники установили, что он планировал попасть в Словакию, двигаясь мимо яблоневого сада на окраине пограничного села Сторожница, однако из-за вероятного состояния алкогольного опьянения и сложных погодных условий заблудился и забрел в чащу.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. За совершенное ему придется отвечать перед судом. В его действиях усматривают признаки административного правонарушения по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мужчинам разрешат выезд за границу, но есть нюанс.

Мужчинам разрешат пересекать государственную границу, однако такое право получат добровольцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше. Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в интервью польскому порталу И. Pl , сообщает портал "Комментарии".

По его словам, россияне распространяют фейки о том, что якобы военных этого легиона отправляют на фронт без должного снаряжения. Консул заверил, что в Польше добровольцам предлагают даже денежное вознаграждение. “Люди, которые хотят присоединиться и подписать контракт, должны сначала пройти медицинский осмотр. Далее их готовят под руководством Министерства обороны Польши, снаряжают и отправляют на фронт на время контракта", — пояснил консул.