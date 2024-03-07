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Трудоустроенных украинских беженцев хотят заставить платить по 350 евро ежемесячно

Нидерланды планируют принять новые обязательства для украинских беженцев. Одна из инициатив предлагает ежемесячно взимать 350 евро с работающих украинцев.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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В Нидерландах обсуждается возможность взимания обязательной платы с украинских беженцев. Эти средства стали бы частью оплаты за проживание в приютах для беженцев.

Трудоустроенных украинских беженцев хотят заставить платить по 350 евро ежемесячно

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Госсекретарь по приютам в Нидерландах Эрик ван дер Бург, который вскоре покинет свой пост, заявил, что большинство в Палате представителей хотят, чтобы трудоустроенные украинцы помогали оплачивать функционирование приютов.

Ван дер Бург указывает, что, несмотря на общее видение разных партий по вопросу необходимости помощи приютам, каждая партия видит другой механизм в отношении украинских беженцев. Таким образом госсекретарь заявил, что сам создаст необходимые обязательства в Нидерландах в отношении украинских беженцев.

"Трудоустроенные украинцы в скором времени будут платить 105 евро с человека за газ, воду и свет. Кроме того, те, кто не получает питание, но имеет "обслуживание на месте", должны платить 242,48 евро за взрослого в месяц", — заявил Эрик ван дер Бург.

Также в палате представителей Нидерландов обсуждались вопросы обязательных страховых взносов от украинских беженцев, однако решили отказаться от этой идеи. По словам госсекретаря по вопросам убежищ в Нидерландах финансовая выгода от страхового обязательства недостаточна. 

Теперь новые правила находятся в процессе обсуждения и окончательное решение появится впоследствии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Норвегии скандал из-за украинских беженцев. Действия норвежского города назвали расистскими.

Также "Комментарии" писали о стране ЕС, в которой украинским беженцам тяжелее всего найти работу.



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Источник: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5438567/werkende-vluchteling-oekraine-moet-meebetalen-aan-eigen-opvang
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