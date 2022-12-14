Трагический случай с беженцами. Четыре человека погибли

Беженцы, пытавшиеся нелегально добраться до Великобритании через пролив Ла-Манш, стали жертвами катастрофы. Французские спецслужбы получили информацию в 3:30 утра, о проблемах с лодкой, на которой находились около 50 беженцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

В Ла-Манше затонула лодка с беженцами. Фото: из открытых источников

Лодка с беженцами затонула в 8 км от мыса Дандженесс в графстве Кент. По предварительным данным на лодке находились 47 человек.

К спасательной операции подключились подразделения береговой охраны Великобритании, служащие военно-морского флота, полиция графства Кент и судно из Франции. С помощью французских и британских вертолетов и лодок удалось спасти 43 человека. По последним сообщениям четыре человека погибли.

Температура в водах Ла-Манша в эту ночь составляла около 4 градусов. Поэтому спасательная операция прошла в экстренном порядке, ведь люди не смогут находиться в такой холодной воде долгое время.

"Большинство людей, которые пересекают канал, — это люди, которые бегут от войны, насилия и кровопролития", — сказал исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон.

Согласно правительственным данным британцев, с января по сентябрь половину прибывших небольших лодок составляли албанцы – 35% и афганцы – 15%. Другие национальности, прибывающие на небольших лодках, включают иракцев, иранцев и сирийцев.

Трагедия произошла на следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нужно ужесточить условия для беженцев. Однако сейчас Сунак выразил соболезнования пострадавшим.

"Наши сердца со всеми пострадавшими, и мы чествуем тех, кто участвовал в масштабной спасательной операции", — сказал Сунак.

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