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Топ-3 страны с лучшими условиями для украинских беженцев в 2024

Германия, Канада и Польша продолжают помогать украинцам

сегодня, 16:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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Война вынудила миллионы украинцев искать безопасность вдали от родного дома. Полномасштабное вторжение РФ на  территорию Украины 2022 году привел к одной из крупнейших волн беженцев в новейшей истории Европы. 

Топ-3 страны с лучшими условиями для украинских беженцев в 2024

Топ-3 страны с лучшими условиями для украинских беженцев в 2024

В 2024 году страны продолжают принимать украинец, предлагая не только убежище, но и реальную поддержку для нового начала. “Комментарии” нашли топ-3 страны, которые предоставили лучшие условия для украинских беженцев.

Германия

Германия стала символом надежды для многих украинских беженцев, предложив не только убежище, но и комплексную поддержку. Система пособий включает ежемесячные выплаты в размере до 400 евро для взрослых и дополнительные средства на детей. Страна также предоставляет разнообразные варианты временного и долгосрочного жилья, от приемных центров до частных квартир.

Образовательные программы для детей и взрослых, курсы немецкого языка и возможности профессиональной переподготовки облегчают интеграцию в новое общество. К тому же, доступ к медицинским услугам гарантируется всем беженцам.

Канада

Канада давно известна своей политикой открытых дверей для беженцев со всего мира, и украинские беженцы не стали исключением. Страна предлагает уникальные программы переселения, которые включают финансовую помощь, помощь в поиске жилья и широкие возможности для обучения и трудоустройства.

Канада также выделяется своими программами по социальной интеграции, которые способствуют быстрому вливанию украинцев в канадское общество. Кроме того, государство предлагает доступ к высококачественным медицинским услугам и образованию для детей беженцев.

Польша

Польша, граничащая с Украиной, была одной из первых стран, куда украинские беженцы направились в поисках безопасности. Польское правительство предложило украинцам упрощенные процедуры получения вида на жительство, а также доступ к рынку труда и системе образ

Ранее “Комментарии” писали, что депутаты в Нидерландах выступают, чтобы прекратить часть льгот для украинских беженцев, передает Dutchnews.



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