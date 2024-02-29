Еще одна страна хочет принять радикальное решение относительно беженцев из Украины

Депутаты в Нидерландах выступают, чтобы прекратить часть льгот для украинских беженцев, передает Dutchnews .

Украинские беженцы в Нидерландах (фото из открытых источников)

"Украинцы, бежавшие после российского вторжения два года назад, получили специальный статус беженцев, что дает им те же права жить и работать, что и граждане ЕС", – написало издание.

В публикации говорится, что украинцы имеют от государства от 280 до 380 евро, как компенсацию расходов на проживание. Дальше, когда украинские беженцы будут трудоустроены, выплаты должны прекратиться. Но представителям местных властей непросто контролировать эту процедуру. Депутаты заявляют, что государство должно контролировать эту процедуру и "попросить" уже трудоустроенных украинских беженцев оплачивать некоторые услуги самим.

"Украинцы, которые здесь работают, должны внести свой вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать искатели убежища и люди, получающие льготы. К украинцам нужно относиться, равно как ко всем остальным в этой стране", – обнародовало издание слова депутатки Кати Пири.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что победивший на выборах в Нидерландах политик набросился на украинских беженцев. Политик из Нидерландов, одержавший победу в выборах, Герт Уилдерс подверг критике украинских беженцев. Он убежден, что украинцы бегут не потому, что боятся войны, а прибывают только через бесплатное жилье и рабочие места.

Далее он продолжил, что из-за украинцев "Нидерланды снова стали сельским дураком Европы". Как свидетельствует статистика, с 24 февраля 2022 г. Нидерланды дали разрешения примерно 140 тысячам беженцев из Украины. Всего население этой страны составляет примерно 18 миллионов человек.

