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Стало известно, сколько украинцев приезжают в Ригу ежемесячно

Рига открыла центр временного размещения для украинских беженцев

сегодня, 17:30
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Черновалова Кристина

Рига, столица Латвии, открыла новый центр, который предоставляет  временное жилье украинским беженцам. Каждый месяц Рига принимает более 630 украинцев. Этот центр станет первым шагом к новой жизни для многих беженцев, вынужденных покинуть свою родину.

Стало известно, сколько украинцев приезжают в Ригу ежемесячно

Рига открыла центр временного размещения для украинских беженцев

Новый центр предлагает первоначальное размещение на срок до 120 дней. За это время беженцы могут освоиться в новой обстановке, найти постоянное жилье, работу и устроить детей в детские сады и школы. Однако, по словам Петериса Грубе, руководителя Рижского центра поддержки украинцев, многим украинцам требуется гораздо меньше времени на адаптацию, и они находят постоянное жилье уже через 30-40 дней.

Здание центра было отремонтировано в 2023 году и предлагает 50 номеров, объединенных в блоки по две жилые комнаты с общими удобствами. Каждая комната площадью около 12 кв. м. оборудована мебелью, кухонной техникой и всем необходимым для комфортного проживания.Стало известно, сколько украинцев приезжают в Ригу ежемесячно - фото 2

На первом этаже здания расположен многофункциональный дневной центр социальных служб "Paaudzes", который также оказывает поддержку украинским беженцам. Здесь они могут получить консультации специалистов, помощь в поиске работы и жилья, а также психологическую поддержку.

Первые украинские беженцы были заселены в новый центр 22 июля. 

Ранее “Комментарии” писали, что украинские беженцы, нашедшие убежище в Ирландии, огорчены из-за политики страны, которая заставляет их снова переезжать. Издание The Times сообщает, что Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии проводит работу по консолидации жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, из-за чего многие беженцы вынуждены переселяться или оказываются под угрозой выселения.



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Источник: https://eng.lsm.lv/article/society/society/22.07.2024-riga-opens-temporary-housing-for-ukrainian-refugees.a562262/
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