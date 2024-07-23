Стало известно, сколько украинцев приезжают в Ригу ежемесячно

Рига, столица Латвии, открыла новый центр, который предоставляет временное жилье украинским беженцам. Каждый месяц Рига принимает более 630 украинцев. Этот центр станет первым шагом к новой жизни для многих беженцев, вынужденных покинуть свою родину.

Рига открыла центр временного размещения для украинских беженцев

Новый центр предлагает первоначальное размещение на срок до 120 дней. За это время беженцы могут освоиться в новой обстановке, найти постоянное жилье, работу и устроить детей в детские сады и школы. Однако, по словам Петериса Грубе, руководителя Рижского центра поддержки украинцев, многим украинцам требуется гораздо меньше времени на адаптацию, и они находят постоянное жилье уже через 30-40 дней.

Здание центра было отремонтировано в 2023 году и предлагает 50 номеров, объединенных в блоки по две жилые комнаты с общими удобствами. Каждая комната площадью около 12 кв. м. оборудована мебелью, кухонной техникой и всем необходимым для комфортного проживания.

На первом этаже здания расположен многофункциональный дневной центр социальных служб "Paaudzes", который также оказывает поддержку украинским беженцам. Здесь они могут получить консультации специалистов, помощь в поиске работы и жилья, а также психологическую поддержку.

Первые украинские беженцы были заселены в новый центр 22 июля.

Ранее “Комментарии” писали, что украинские беженцы, нашедшие убежище в Ирландии, огорчены из-за политики страны, которая заставляет их снова переезжать. Издание The Times сообщает, что Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии проводит работу по консолидации жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, из-за чего многие беженцы вынуждены переселяться или оказываются под угрозой выселения.