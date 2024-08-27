Стало известно, сколько на самом деле людей Украина сможет вернуть из-за границы

Инвестиционный банкир Сергей Фурса выразил мнение, что после полномасштабного вторжения значительная часть уехавших за границу украинцев не вернется на Родину, в частности, об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

Украинцы

Фурса отметил, что после войны одной из самых больших проблем Украины станет депопуляция, поскольку уже сейчас ощущается нехватка рабочей силы, а после завершения войны ситуация может только ухудшиться. Он подчеркнул, что вернуть всех граждан из-за границы будет невозможно, ведь люди постепенно адаптируются к жизни в других странах, таких как Германия, Португалия или Канада. По его словам, до 60-70% выехавших, скорее всего, не вернутся.

Кроме того, Фурса также отметил, что одной из основных проблем в послевоенный период станет нехватка рабочих рук, что повлияет на экономику, в частности возможность обеспечения пенсий.

Единственным выходом из этой ситуации, по мнению банкира, является трудовая миграция, то есть привлечение рабочей силы из других стран. Он подчеркнул, что этот процесс уже продолжается даже во время войны, когда некоторые компании привлекают трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана. После войны этот процесс только усилится. Фурса подчеркнул, что государство должно решить, будет ли этот процесс происходить хаотично или им будут стратегически управлять. Он также обратил внимание на то, что тема миграции непопулярна среди украинцев и политики избегают ее обсуждения, что создает дополнительные проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения не будет применяться.