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Стало известно о планах ЕС по защите для украинских беженцев: будут ли ее продлевать

ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года

сегодня, 17:21
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Кравцев Сергей

Совет Европейского Союза 13 июня собирается согласовать политическое решение о продлении режима временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года. Об этом говорится в анонсе повестки дня заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 13 июня.

Стало известно о планах ЕС по защите для украинских беженцев: будут ли ее продлевать

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что заседание Совета ЕС имеет целью достижение политического решения о продлении статуса временной защиты для украинцев до марта 2027 года. Окончательное решение ожидается в ближайшие недели.

Также министры ЕС обговорят пути перехода от статуса временной защиты к другому.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 10 тысяч украинских беженцев в Швеции призывают правительство не просто продлить временную защиту, а предоставить им право остаться в стране на постоянной основе. Как объясняют беженцы из Украины, Швеция за это время стала их вторым домом, который они могут снова потерять.

Директива ЕС о временной защите украинских беженцев истекает в марте 2026 года. Из-за ее неизвестного статуса в будущем украинские беженцы обеспокоены своим положением в Швеции и призывают правительство страны разрешить остаться навсегда. 

"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем свою преданность, свои знания и свою работу", — указывает председатель организации "RefugeeHope UA&SE" Кристина Гевчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз изучает варианты будущего правового статуса украинцев, находящихся за границей из-за российско-украинской войны.

Директиву о временной защите (TPD) ЕС ввел единогласным решением государств-членов еще 4 марта 2022 года. Она предусматривала только два продления, и срок действия защиты истек в марте 2025 года. Используя более мягкое юридическое толкование, Еврокомиссия продлила его еще на год – до 4 марта 2026 года.




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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2025/06/13/?fbclid=IwY2xjawKzlAxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOSDVmazhFZ0tnd01NWmJjAR4Al-fC24-THEHGrw5xQFDYvwU8bXp0xLw0FepKOZndKr-P1tEQuA7KspU96Q_aem_WFEd-I7WEj7mxKW-ZcM46A
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