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Украинские беженцы обратились к властям одной из стран ЕС: хотят остаться навсегда

Беженцы из Украины подписали петицию к шведскому правительству с просьбой разрешить остаться.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Более 10 тысяч украинских беженцев в Швеции призывают правительство не просто продлить временную защиту, а предоставить им право остаться в стране на постоянной основе. Как объясняют беженцы из Украины, Швеция за это время стала их вторым домом, который они могут снова потерять.

Украинские беженцы обратились к властям одной из стран ЕС: хотят остаться навсегда

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Директива ЕС о временной защите украинских беженцев истекает в марте 2026 года. Из-за ее неизвестного статуса в будущем украинские беженцы обеспокоены своим положением в Швеции и призывают правительство страны разрешить остаться навсегда.

"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем свою преданность, свои знания и свою работу", — указывает председатель организации "RefugeeHope UA&SE" Кристина Гевчук.

Украинцы просят получить долгосрочное или постоянное разрешение на проживание без требования покидать Швецию, упрощение перехода на рабочую или студенческую визу, облегчение воссоединения семей и зачисление времени проживания по временной защите в легальный стаж пребывания в стране.

Украинские беженцы объясняют, что за годы жизни в Швеции они интегрировались, работают, воспитывают детей, которые учатся в местных школах, и возвращение в Украину будет означать "потерю дома во второй раз".

"Швеция стала нашим вторым домом. Теперь мы просим шведских политиков: не будем терять этот дом снова", – объясняет Гевчук.

В настоящее время правительство Швеции не комментировало петицию украинских беженцев, набравшую 10 тысяч подписей. В общей сложности Швеция приняла более 50 тысяч украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция будет платить 32 000 евро беженцам за их добровольное возвращение домой.

Также "Комментарии" писали о том, в каких странах ЕС больше всего украинских беженцев.



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Источник: https://www.friatider.se/ukrainska-invandrare-kraver-att-fa-stanna-i-sverige-alltid
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