Украинские беженцы обратились к властям одной из стран ЕС: хотят остаться навсегда

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Slava Kot
Более 10 тысяч украинских беженцев в Швеции призывают правительство не просто продлить временную защиту, а предоставить им право остаться в стране на постоянной основе. Как объясняют беженцы из Украины, Швеция за это время стала их вторым домом, который они могут снова потерять.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Директива ЕС о временной защите украинских беженцев истекает в марте 2026 года. Из-за ее неизвестного статуса в будущем украинские беженцы обеспокоены своим положением в Швеции и призывают правительство страны разрешить остаться навсегда.
Украинцы просят получить долгосрочное или постоянное разрешение на проживание без требования покидать Швецию, упрощение перехода на рабочую или студенческую визу, облегчение воссоединения семей и зачисление времени проживания по временной защите в легальный стаж пребывания в стране.
Украинские беженцы объясняют, что за годы жизни в Швеции они интегрировались, работают, воспитывают детей, которые учатся в местных школах, и возвращение в Украину будет означать "потерю дома во второй раз".
В настоящее время правительство Швеции не комментировало петицию украинских беженцев, набравшую 10 тысяч подписей. В общей сложности Швеция приняла более 50 тысяч украинских беженцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция будет платить 32 000 евро беженцам за их добровольное возвращение домой.
Также "Комментарии" писали о том, в каких странах ЕС больше всего украинских беженцев.
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