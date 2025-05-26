Намек украинским беженцам: какое решение в ЕС готовятся принять в последний раз

Европейский Союз изучает варианты будущего правового статуса украинцев, находящихся за границей из-за российско-украинской войны.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Директиву о временной защите (TPD) ЕС ввел единогласным решением государств-членов еще 4 марта 2022 года. Она предусматривала только два продления, и срок действия защиты истек в марте 2025 года. Используя более мягкое юридическое толкование, Еврокомиссия продлила его еще на год – до 4 марта 2026 года.

По словам одного из европейских дипломатов, сейчас без лишней огласки для СМИ ведутся дискуссии о "стратегии выхода". Поднять эту тему могут уже 12-13 июня на заседании Совета по вопросам внутренних дел и юстиции.

На сегодняшний день, учитывая непростую ситуацию в Украине, большинство государств-членов поддерживают продолжение защиты для украинских беженцев. Тем не менее, эксперты акцентируют внимание, что для этого осталось мало юридических вариантов.

"Мы и так ходим по тонкому льду с последним продолжением", – сказал старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер.

По его словам, необходимо реальное обсуждение альтернатив и того, как тем или иным способом выйти из режима временной защиты.

Вагнер отметил, ЕС должен запустить стратегию перехода от временной защиты как для тех, кто хочет остаться, так и для тех, кто рассматривает вариант с возвращением домой. Необходимо, чтобы Еврокомиссия и Евросовет дали рекомендации, которые помогут государствам-членам справиться с этим переходом.

Также обсуждается сценарий, когда будет существенно сужена сфера защиты. К примеру, те люди, которые уже вернулись обратно в Украину, а потом вновь выехали, не будут иметь возможность претендовать на соцзащиту и разного рода помощь.

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