В каких странах ЕС больше всего украинских беженцев

Как свидетельствуют данные ООН, больше всего наших соотечественников, спасаясь от войны, перебрались в Германию. В этой стране сегодня официально насчитывается 1,443 млн украинцев.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

На втором месте по количеству украинских беженцев Польша – 999,7 тысяч. На третьей позиции Чехия – 401,4 тысяч. Далее идут Великобритания – 254,0 тысяч, Испания – 235,7 тысяч, Италия — 171,0 тысяч, Франция – 70,1 тысяч.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 17 апреля 2025 года было зафиксировано во всем мире 6,918 млн беженцев из Украины (6,358 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы).

По сравнению с данными по состоянию на 16 декабря 2024 года количество беженцев в Европе выросло на 104 тысячи.

Читайте также на портале "Комментарии" — после смены власти в Польше никто не будет ставить украинских беженцев перед фактом, что нужно собирать чемоданы и покидать страну. И это независимо от того, кто в итоге станет новым главой государства после второго тура выборов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" озвучил временный поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны Европейского Союза могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос является актуальным, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

Глава правительства отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения, 160 тысяч из них уже официально трудоустроены.



