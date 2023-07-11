Сколько украинских беженцев не планирует возвращаться домой, - данные ООН

Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, большинство граждан Украины, выехавших за границу, планируют вернуться домой в ближайшие месяцы или в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Агентства ООН по делам беженцев.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Исследование под руководством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводилось в апреле и мае 2023 среди 3850 украинских беженцев.

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Согласно отчету Агентства ООН по делам беженцев вернуться в Украину планируют 76% проживающих в Европе беженцев. Среди тех, кто собирается приехать в Украину в ближайшие 3 месяца, было 14%, тогда как 62% планируют вернуться со временем. Не собираются возвращаться в Украину 6% беженцев.





Наибольшее желание вернуться в Украину выразили украинцы из таких областей: Черниговская, Ивано-Франковская, Николаевская, Херсонская и Запорожская. Во всех областях показатель более 75%. Меньше всего украинских беженцев хотело вернуться родом из Луганской и Львовской областей – 12% и 11%.

Среди причин, почему украинцы хотят вернуться домой, были указаны следующие:

жизнь в своей стране и культурной среде – 63%;

воссоединение с семьей – 44%;

доступ к работе – 11%.

Вместе с тем, среди препятствий, которые мешают беженцам жить в Украине, были указаны следующие:

отсутствие безопасности – 47%;

проблемы с трудоустройством – 31%;

проблемы с инфраструктурой – 22%;

оккупация региона – 11%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июне ООН назвали количество украинских беженцев, готовых вернуться домой. Тогда показатель был выше, чем в июле.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев выступают за ослабление украинизации.