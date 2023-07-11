logo

BTC/USD

30547.84

ETH/USD

1868.45

LTC/USD

96.53

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Сколько украинских беженцев не планирует возвращаться домой, - данные ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинских беженцев не планирует возвращаться домой, - данные ООН

Агентство ООН по делам беженцев посчитало, сколько украинских граждан не планирует вернуться в Украину, а также назвали причины такого решения.

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, большинство граждан Украины, выехавших за границу, планируют вернуться домой в ближайшие месяцы или в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Агентства ООН по делам беженцев.

Сколько украинских беженцев не планирует возвращаться домой, - данные ООН

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Исследование под руководством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводилось в апреле и мае 2023 среди 3850 украинских беженцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно отчету Агентства ООН по делам беженцев вернуться в Украину планируют 76% проживающих в Европе беженцев. Среди тех, кто собирается приехать в Украину в ближайшие 3 месяца, было 14%, тогда как 62% планируют вернуться со временем. Не собираются возвращаться в Украину 6% беженцев.

Сколько украинских беженцев не планирует возвращаться домой, - данные ООН - фото 2

Наибольшее желание вернуться в Украину выразили украинцы из таких областей: Черниговская, Ивано-Франковская, Николаевская, Херсонская и Запорожская. Во всех областях показатель более 75%. Меньше всего украинских беженцев хотело вернуться родом из Луганской и Львовской областей – 12% и 11%.

Среди причин, почему украинцы хотят вернуться домой, были указаны следующие:

  • жизнь в своей стране и культурной среде – 63%;
  • воссоединение с семьей – 44%;
  • доступ к работе – 11%.

Вместе с тем, среди препятствий, которые мешают беженцам жить в Украине, были указаны следующие:

  • отсутствие безопасности – 47%;
  • проблемы с трудоустройством – 31%;
  • проблемы с инфраструктурой – 22%;
  • оккупация региона – 11%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июне ООН назвали количество украинских беженцев, готовых вернуться домой. Тогда показатель был выше, чем в июле.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев выступают за ослабление украинизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://data.unhcr.org/en/documents/details/101747
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!