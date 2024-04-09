Сколько украинских беженцев нашли работу в Чехии: подробности

Более 320 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Чехии. Согласно последнему исследованию Международной организации по миграции (МОМ), большинство из них успешно адаптируются к новой жизни, находя работу и становясь частью местного общества. Из всех беженцев, 77% активно ищут работу, и 69% уже устроились на работу.

В Чехии работают рекордное количество беженцев

Однако, успешная интеграция на рынке труда не решает всех проблем. Многие украинцы работают на должностях, которые не соответствуют их квалификации или опыту. Более того, 21% трудоустроенных делают это на нестабильной основе или без официального оформления, что делает их положение уязвимым.

Финансовые трудности остаются серьезной проблемой: около трети всех беженцев затрудняются покрывать даже ежедневные расходы. Среди работающих украинцев каждый десятый испытывает нехватку средств для базовых потребностей. Это особенно касается пенсионеров, родителей, ухаживающих за детьми, и студентов.

Беженцы используют различные источники дохода для поддержания себя: работу, государственную помощь, поддержку от семьи или общины и сбережения. Но даже с этими ресурсами более половины не могут справиться с внезапными расходами.

Несмотря на сложности, большинство украинских беженцев в Чехии сохраняют надежду на возвращение домой. По данным МОМ, 69% планируют вернуться в Украину, когда это станет возможным.

Ранее “Комментарии” писали, что Норвегия решила сократить поддержку для украинских беженцев, включая отмену выплат на детей в первый год их пребывания в стране. Правительство предлагает эти изменения, чтобы украинцы быстрее находили работу и не полагались только на помощь.