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Еще одна страна вводит ограничения для беженцев из Украины

Правительство Норвегии сокращает помощь украинским беженцам

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Норвегия решила сократить поддержку для украинских беженцев, включая отмену выплат на детей в первый год их пребывания в стране. Правительство предлагает эти изменения, чтобы украинцы быстрее находили работу и не полагались только на помощь. 

Еще одна страна вводит ограничения для беженцев из Украины

Правительство Норвегии сокращает помощь украинским беженцам

Такое решение вызвано желанием сделать Норвегию менее привлекательной для временного проживания украинцев и снизить их количество, сравниваясь с другими скандинавскими странами. По данным правительства, после первых изменений поток украинцев в Норвегию уже уменьшился на 40%.

Также власти хотят изменить закон, чтобы украинцам было проще устроиться на работу, например, водителями автобусов. Ранее были введены меры, как отмена финансовой помощи для тех, кто живет не в центрах приема беженцев, и запрет на компенсацию расходов на домашних животных. Среди других ограничений – нужно жить в Норвегии год, чтобы получить выплату при рождении ребенка, и ограничены поездки между Украиной и Норвегией.

Правительство также предлагает уменьшить выплаты для бездетных пар и связать дополнительные выплаты с количеством часов обучения. Эти и другие изменения обсуждаются не только в Норвегии, но и в других странах Европы. Например, в Ирландии с марта выплаты беженцам уменьшили в пять раз.

Напомним, что Германия анонсировала введение специальных дебетовых карт, которые налагают ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства. 

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/shche-odna-evropeyska-krayina-skorochue-viplati-1712564080.html
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