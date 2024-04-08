Еще одна страна вводит ограничения для беженцев из Украины

Норвегия решила сократить поддержку для украинских беженцев, включая отмену выплат на детей в первый год их пребывания в стране. Правительство предлагает эти изменения, чтобы украинцы быстрее находили работу и не полагались только на помощь.

Правительство Норвегии сокращает помощь украинским беженцам

Такое решение вызвано желанием сделать Норвегию менее привлекательной для временного проживания украинцев и снизить их количество, сравниваясь с другими скандинавскими странами. По данным правительства, после первых изменений поток украинцев в Норвегию уже уменьшился на 40%.

Также власти хотят изменить закон, чтобы украинцам было проще устроиться на работу, например, водителями автобусов. Ранее были введены меры, как отмена финансовой помощи для тех, кто живет не в центрах приема беженцев, и запрет на компенсацию расходов на домашних животных. Среди других ограничений – нужно жить в Норвегии год, чтобы получить выплату при рождении ребенка, и ограничены поездки между Украиной и Норвегией.

Правительство также предлагает уменьшить выплаты для бездетных пар и связать дополнительные выплаты с количеством часов обучения. Эти и другие изменения обсуждаются не только в Норвегии, но и в других странах Европы. Например, в Ирландии с марта выплаты беженцам уменьшили в пять раз.

Напомним, что Германия анонсировала введение специальных дебетовых карт, которые налагают ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время.