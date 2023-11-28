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Сколько украинских беженцев хочет остаться в Дании после войны: неожиданные результаты

В Дании был проведен опрос украинских беженцев по поводу их возможного возвращения в Украину после войны.

сегодня, 09:52
Автор:
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Slava Kot
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Сколько украинских беженцев хочет остаться в Дании после войны: неожиданные результаты

Беженцы из Украины. Фото из открытых источников

Даже при окончании войны в Украине 49,5% украинских беженцев планируют оставаться в Дании и не возвращаться в Украину. Такие результаты социологического исследования стали неожиданными даже для их авторов.


Копенгагенский университет провел опрос среди беженцев из Украины и обнаружил, что около 50% из них планируют оставаться в Дании даже в случае окончания войны в Украине.

"Я не ожидала, что почти половина ответит остаться здесь. Это стало для нас большой неожиданностью", — говорит ученая Карен-Инге Карстофт.

Социологическое исследование среди беженцев из Украины не дает ответа, почему многие украинцы планируют оставаться в Дании. Однако один из авторов опроса Карен-Инге Карстофт считает, что основную роль в этом случае играет продолжительность войны.

По словам датской ученой, беженцы из Украины смогли освоиться в Дании, тогда как возвращение в Украину будет означать необходимость прилагать новые усилия для заключения и начала новой жизни. Кроме того, будет необходимость восстанавливать Украину после войны.

"Это группа, которая хорошо прижилась в обществе. Они работают, устроили детей в школу. Вы можете представить, что идея остаться в Дании может показаться привлекательной, когда вы уже приложили много усилий для жизни здесь", — объясняет Карен-Инге Карстофт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что тысячи украинских беженцев могут стать бездомными в одной из европейских стран.




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Источник: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-anden-ukrainer-vil-blive-i-danmark-ogsaa-naar-krigen-er-slut
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