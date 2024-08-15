Сколько миллионов приносят украинские беженцы в казну Чехии

Чехия занимает третье место в Европейском Союзе по числу украинских беженцев, получивших временную защиту, и большинство из них успешно нашли работу. О значительном экономическом вкладе украинцев, которые вносят в бюджет страны больше, чем из него извлекают, сообщают “Комментарии” со ссылкой на данные чешского Министерства внутренних дел.

Украинские беженцы в Чехии: как интегрировались и какие доходы приносят чешскому государству

По последним данным, в Чехии зарегистрировано 370 000 украинцев с временной защитой, уступая только Германии и Польше. Эти люди активно вливаются в общество: только в прошлом году в чешских начальных школах учились более 37 тысяч украинских детей.

По информации Министерства труда Чехии, около 122 тысяч беженцев трудоустроены, причем женщины составляют 62% этой численности. Катержина Прохазкова, представитель МВД, отметила, что украинцы не только успешно интегрируются в рынок труда, но и способствуют увеличению доходов государства: ожидается, что в скором времени они достигнут отметки в 40 миллиардов крон.

Важный вклад вносят и украинские специалисты в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения Чехии признало профессиональную квалификацию 200 врачей общей практики и других специалистов из Украины.

Результаты интеграции впечатляют: беженцы за первые три месяца 2024 года уплатили на 2,9 миллиарда крон больше, чем было потрачено на их социальное обеспечение. В целом, доходы и расходы на украинских беженцев в 2023 году почти сравнялись, достигнув 21,6 и 21 миллиарда крон соответственно.

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