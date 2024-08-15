logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Сколько миллионов приносят украинские беженцы в казну Чехии
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько миллионов приносят украинские беженцы в казну Чехии

Чехия на третьем месте в ЕС по количеству украинских беженцев с временной защитой

сегодня, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Чехия занимает третье место в Европейском Союзе по числу украинских беженцев, получивших временную защиту, и большинство из них успешно нашли работу. О значительном экономическом вкладе украинцев, которые вносят в бюджет страны больше, чем из него извлекают, сообщают “Комментарии” со ссылкой на данные чешского Министерства внутренних дел.

Сколько миллионов приносят украинские беженцы в казну Чехии

Украинские беженцы в Чехии: как интегрировались и какие доходы приносят чешскому государству

По последним данным, в Чехии зарегистрировано 370 000 украинцев с временной защитой, уступая только Германии и Польше. Эти люди активно вливаются в общество: только в прошлом году в чешских начальных школах учились более 37 тысяч украинских детей.

По информации Министерства труда Чехии, около 122 тысяч беженцев трудоустроены, причем женщины составляют 62% этой численности. Катержина Прохазкова, представитель МВД, отметила, что украинцы не только успешно интегрируются в рынок труда, но и способствуют увеличению доходов государства: ожидается, что в скором времени они достигнут отметки в 40 миллиардов крон.

Важный вклад вносят и украинские специалисты в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения Чехии признало профессиональную квалификацию 200 врачей общей практики и других специалистов из Украины. 

Результаты интеграции впечатляют: беженцы за первые три месяца 2024 года уплатили на 2,9 миллиарда крон больше, чем было потрачено на их социальное обеспечение. В целом, доходы и расходы на украинских беженцев в 2023 году почти сравнялись, достигнув 21,6 и 21 миллиарда крон соответственно.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Чехии с 1 августа вступают в силу новые правила предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Правительство увеличивает финансовую поддержку, но одновременно сокращает сроки бесплатного размещения. Об это сообщило издание ukraina.radio.cz.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/792280/velka-zprava-o-ukrajincich-v-cesku-po-900-dnech-od-invaze-kolik-nas-stoji-jak-pomahaji-a-zustanou.html?kapitola=3274516
Теги:

Новости

Все новости