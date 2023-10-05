Швейцария готова платить украинцам за возвращение на родину: какая сумма

Власти швейцарских кантонов совместно с Государственным секретариатом по миграции создали план добровольного возвращения украинских беженцев на родину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Swissinfo.

Швейцария платит украинским беженцам за возвращение на родину. Фото из открытых источников

Согласно отчету, Швейцария собирается отменить для некоторых категорий украинцев статус временной защиты в 2024 и 2025 годах. Таким образом власти страны ожидают, что Швейцарию покинут около 70 тыс. украинских беженцев.

Кроме того, швейцарские власти хотят финансово мотивировать украинцев покинуть страну быстрее, а не ждать отмены соответствующих категорий. Согласно этому плану, в зависимости от времени выезда из страны украинцы смогут получить денежную помощь на сумму 1-4 тыс. швейцарских франков, ориентировочно от 1090 до 4350 долларов.

Власти Швейцарии в плане указывают, что нужно сделать все необходимое, чтобы состоялся добровольный выезд из страны. Это время не должно быть слишком долгим, чтобы беженцы его не откладывали, а также не слишком коротким, чтобы украинцы смогли запланировать возвращение на родину. Таким образом, швейцарские власти предложили период 6-9 месяцев, когда большинство украинцев покинет страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины. Согласно первой украинцы возвращаются в Украину, чтобы отправить детей в школу, ведь в польских учебных заведениях нет украинского языка и истории. Вторая причина касается выезда украинцев в Германию, где их ждут родственники или друзья, которые туда попали раньше.

Также "Комментарии" писали, сколько украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.