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Швейцария готова платить украинцам за возвращение на родину: какая сумма

Швейцария намерена финансово мотивировать беженцев вернуться в Украину.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Власти швейцарских кантонов совместно с Государственным секретариатом по миграции создали план добровольного возвращения украинских беженцев на родину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Swissinfo.

Швейцария готова платить украинцам за возвращение на родину: какая сумма

Швейцария платит украинским беженцам за возвращение на родину. Фото из открытых источников

Согласно отчету, Швейцария собирается отменить для некоторых категорий украинцев статус временной защиты в 2024 и 2025 годах. Таким образом власти страны ожидают, что Швейцарию покинут около 70 тыс. украинских беженцев.


Кроме того, швейцарские власти хотят финансово мотивировать украинцев покинуть страну быстрее, а не ждать отмены соответствующих категорий. Согласно этому плану, в зависимости от времени выезда из страны украинцы смогут получить денежную помощь на сумму 1-4 тыс. швейцарских франков, ориентировочно от 1090 до 4350 долларов.

Власти Швейцарии в плане указывают, что нужно сделать все необходимое, чтобы состоялся добровольный выезд из страны. Это время не должно быть слишком долгим, чтобы беженцы его не откладывали, а также не слишком коротким, чтобы украинцы смогли запланировать возвращение на родину. Таким образом, швейцарские власти предложили период 6-9 месяцев, когда большинство украинцев покинет страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины. Согласно первой украинцы возвращаются в Украину, чтобы отправить детей в школу, ведь в польских учебных заведениях нет украинского языка и истории. Вторая причина касается выезда украинцев в Германию, где их ждут родственники или друзья, которые туда попали раньше.

Также "Комментарии" писали, сколько украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.



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Источник: https://www.swissinfo.ch/eng
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