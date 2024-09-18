Штамп в паспорте решает всё: Чехия меняет подход к защите украинцев

Чешское правительство обновило условия, по которым украинцы, имеющие долгосрочные визы в Канаду и Великобританию, могут продлить свою временную защиту в Чехии. Теперь, чтобы продлить защиту, не важно просто иметь такую визу — важно, использовали ли вы её для поездки в эти страны. Если нет, то вы можете спокойно продлить своё пребывание в Чехии.

Чехия обновила условия временной защиты для украинцев

До последних изменений, наличие канадской визы W1, выданной после 10 февраля 2023 года, или любой визы по программе "Ukraine Scheme" из Великобритании, мешало продлению временной защиты. Сейчас всё изменилось: если виза не использовалась для поездки, она не будет помехой.

Официальный сайт МВД Чешской Республики поясняет, что если виза использовалась для въезда в Канаду или Великобританию, что подтверждается штампами о въезде, то это становится препятствием для получения или продления защиты. Но если вы не путешествовали, то проблем с продлением защиты не возникнет.

"Визы с отметкой "W1", выданные после 10 февраля 2023 года, будут препятствием для продления и получения временной защиты, если виза была использована для поездки в Канаду (о чем будут свидетельствовать штампы въезда)", — говорится на официальном ресурсе.

Кроме того, украинцам с канадской визой V1 и британской визой типа "visitor" на срок до 6 месяцев также разрешено продлевать временную защиту. Однако использование этих виз для поездки может привести к отмене защиты.

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