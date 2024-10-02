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Самые популярные страны Европы среди беженцев из Украины: как изменилась ситуация за год

В каких европейских странах больше всего украинских беженцев.

сегодня, 16:05
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Автор:
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Slava Kot

В странах Европейского Союза находятся около 4,5 млн украинских беженцев. Самой популярной страной для беженцев из Украины стала Германия, которая в прошлом году занимала второе место и уступала Польше.

Самые популярные страны Европы среди беженцев из Украины: как изменилась ситуация за год

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

По состоянию на сентябрь 2024 года больше всего украинских беженцев находится в Германии – 1,2 млн человек, что составляет почти пятую часть всех украинских беженцев. На втором месте в списке кран с самым большим количеством беженцев из Украины оказалась Польша – 970 тыс. беженцев. Тройку лидеров замыкает Чехия – 371 тыс. беженцев.

10 стран Европы с наибольшим количеством украинских беженцев:

  • 1. Германия – 1,200 млн (17,8% всех украинских беженцев);
  • 2. Польша – 970 тыс. (14,4%);
  • 3. Чехия – 371 тыс. (5,5%);
  • 4. Великобритания – 248 тыс. (3,7%);
  • 5. Испания – 211 тыс. (3,1%);
  • 6. Италия – 173 тыс. (2,6%);
  • 7. Румыния – 162 тыс. (2,4%);
  • 8. Словакия – 126 тыс. (1,9%);
  • 9. Молдова – 123 тыс. (1,8%);
  • 10. Нидерланды – 119 тыс. (1,8%).

По сравнению с 2023 годом сменились две позиции. Польша потеряла первое место по количеству украинских беженцев, опустившись на вторую позицию. В 2023 году в Польше было 1,658 млн. украинских беженцев. Другое изменение произошло с Болгарией, которая в прошлом году занимала 7 место по количеству беженцев – 163 тыс., однако в этом году не попала в топ-10. Вместо нее на 10-м месте оказались Нидерланды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего, сколько украинских беженцев не хотят возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" писали о Нидерландах, которые планируют возвращать украинских беженцев в Украину.



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