Розенко о реакции беженцев на предложение лишить их помощи: Шок! Боль! Отчаяние!

Советник Офиса президента Сергей Лещенко отметил, что украинских беженцев за границей нужно лишить всех выплат, чтобы они вернулись домой.

Беженцы не понимають призывов Сергея Лещенко

По словам Павла Розенко, такая инициатива вызвала откровенное непонимание у украинцев, вынужденных искать убежище от войны за границей.

"У меня был разговор с руководителями украинской общины одного из регионов Италии. Реакция украинских беженцев по призыву представителя ОП Сергея Лещенко — Шок! Боль! Отчаяние! Украинцы спрашивают: за что украинское государство так ненавидит своих сограждан, потерявших в Украине все: жилье, имущество, работу, близких, родных, друзей?"

– пишет Розенко.

По его словам, беженцы говорят, что сегодня даже те, кто собирался возвращаться в Украину, уже имеют большие сомнения в этом.

На предложение Лещенко отреагировала первая леди Елена Зеленская. По ее словам, неправильно заставлять людей возвращаться, когда им некуда вернуться.

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений. Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не надо переживать за то, что будут какие-то недружественные для Украины действия"

, – заявила Зеленская.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что Украина обсуждает с Европейским Союзом возможность возвращения украинских беженцев. При этом в Кабмине подчеркнули, что официальный Киев не настаивает на том, чтобы правительства европейских стран сокращали помощь украинским беглецам от войны.

Также "Комментарии" писали директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова сомневается, что все беженцы после войны вернутся домой . Она напомнила, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году за границу уехало 6 млн украинцев. Если к ним добавить трудовых мигрантов, выехавших из страны раньше, то за границей находится около 9 млн. украинцев, отмечает демограф. Либанова говорит, что если вернется хотя бы половина из них, она будет счастлива.



