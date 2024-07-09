В Германии вступили в силу новые правила для выплаты социальной помощи Bürgergeld, которую получают украинские беженцы. Теперь украинцы должны будут принимать любую работу, если она находится в радиусе до 50 км от их дома, даже если дорога занимает до трех часов в день. Это изменение — часть новой экономической инициативы, утвержденной немецким правительством.

Работа в Германии: новые условия для украинских беженцев

Программа помощи Bürgergeld помогает малоимущим и безработным поддерживать достойный уровень жизни. В 2023 году ею воспользовались 5,5 миллиона человек, включая 707,8 тысячи украинцев. Кроме того, согласно новым правилам, сверхурочные часы работы теперь не облагаются налогами, что позволит работникам с неполной занятостью увеличить свои доходы.

В конце прошлого года была запущена программа Job-Turbo для ускоренной интеграции украинцев на немецкий рынок труда. Правительство также усилит контроль за соблюдением правил трудоустройства, чтобы избежать злоупотреблений системой.

Несмотря на предложения некоторых политиков лишить украинцев помощи, чтобы стимулировать их к трудоустройству, немецкое правительство продолжит выплаты. В 2024 году размеры пособий варьируются от 357 до 563 евро в зависимости от возраста и семейного положения получателя.

Кроме финансовой помощи, центры занятости предоставляют дополнительные средства на аренду жилья, что облегчает жизнь беженцев в новых условиях.

Ранее “Комментарии” писали, что только 17% граждан Венгрии положительно относятся к украинским беженцам в их стране. Кроме того, показатель негативного отношения к беженцам из Украины с каждым годом увеличивается.