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У венгров изменилось отношение к беженцам из Украины

Венгры относятся к украинским беженцам с каждым годом войны все отрицательнее.

8 июля 2024, 13:13 comments1239
Автор:
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Slava Kot
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Только 17% граждан Венгрии положительно относятся к украинским беженцам в их стране. Кроме того, показатель негативного отношения к беженцам из Украины с каждым годом увеличивается.

У венгров изменилось отношение к беженцам из Украины

В Венгрии половина населения относится негативно к украинским беженцам. Фото из открытых источников

Аналитический центр Policy Solutions провел исследование "Мир глазами Венгрии". В нем венгров спросили об их отношении к украинским беженцам, а также гражданам других стран, проживающих в Венгрии.

Согласно данным исследования Policy Solutions, в 2024 году 49% венгров негативно относятся к украинским беженцам. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения. В 2023 году негативно к беженцам из Украины относилось 43% венгров, а в первый год войны – 30%. Таким образом, за более чем два года войны, негативное отношение к украинцам в Венгрии увеличилось на 19 пунктов.

Опрос показал, что венгры также начали менять свое мнение о проживающих в Венгрии китайцах. В 2023 году отрицательно воспринимали соседство китайцев 44% венгров, а в 2024 году этот показатель составляет 41%. Кроме того, за год выросло положительное отношение к китайцам – с 16% до 20%.

Таким образом, анализ Policy Solutions показал, что венгры в 2024 году относятся к украинским беженцам более негативно, чем к китайским. И наоборот, воспринимают соседство с китайцами более положительное, чем с украинцами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как поляки изменили свое отношение к украинским беженцам.

Также "Комментарии" писали о том, что венгры назвали Украину самой большой угрозой для их страны. По мнению граждан Венгрии, опасность от Украины больше, чем от России.



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