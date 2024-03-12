logo

BTC/USD

71739.73

ETH/USD

3983.80

LTC/USD

96.79

USD/UAH

38.75

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Пожар в лагере для беженцев в Берлине: первые подробности и возможные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пожар в лагере для беженцев в Берлине: первые подробности и возможные причины

Возможной причиной пожара могло стать курение в одной из палаток

сегодня, 16:38
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В Берлине на территории лагеря для беженцев, который находится на месте бывшего аэропорта Тегель, произошел масштабный пожар. Согласно информации от местного телеканала RBB24, для ликвидации огня было направлено около 100 сотрудников пожарной службы. Небо над городом окутал огромный столб дыма, ставший видимым даже с дальних окраин Берлина.

Пожар в лагере для беженцев в Берлине: первые подробности и возможные причины

В Берлине произошел пожар в лагере для беженцев

Представители пожарной службы Берлина сообщили о масштабной операции по тушению огня в беженском лагере, находящемся на территории аэропорта Тегель. По их словам, пламя охватило три большие палатки, каждая из которых могла вместить несколько сотен человек.

На текущий момент известно о возможном пострадавших, хотя официальные данные о жертвах не поступали. Государственное управление по делам беженцев (LAF) пока не подтверждает информацию о пострадавших или погибших.

Первые сообщения о возгорании появились в средствах массовой информации около 14:00. Пожар начался в одной из палаток площадью 1000 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям, большинство проживающих в палатке людей смогли быстро эвакуироваться. Тем не менее, сообщается о том, что одна из палаток обрушилась.

Среди предполагаемых причин возникновения пожара называют курение внутри одной из палаток.

После прекращения эксплуатации аэропорта Тегель, территория на северо-западе столицы была переоборудована под приют для беженцев. Сейчас это один из крупнейших центров прибытия мигрантов в стране, в котором насчитывается около 40 палаток, предоставляющих убежище примерно 4500 человекам.

“Комментарии” писали, что ирландское правительство продолжает поддерживать украинских беженцев, реализуя проект по созданию модульного жилья в графстве Роскоммон. По данным издания Irish Independent, запланировано установить 167 модульных домов для 686 человек



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости