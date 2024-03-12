Пожар в лагере для беженцев в Берлине: первые подробности и возможные причины

В Берлине на территории лагеря для беженцев, который находится на месте бывшего аэропорта Тегель, произошел масштабный пожар. Согласно информации от местного телеканала RBB24, для ликвидации огня было направлено около 100 сотрудников пожарной службы. Небо над городом окутал огромный столб дыма, ставший видимым даже с дальних окраин Берлина.

В Берлине произошел пожар в лагере для беженцев

Представители пожарной службы Берлина сообщили о масштабной операции по тушению огня в беженском лагере, находящемся на территории аэропорта Тегель. По их словам, пламя охватило три большие палатки, каждая из которых могла вместить несколько сотен человек.

На текущий момент известно о возможном пострадавших, хотя официальные данные о жертвах не поступали. Государственное управление по делам беженцев (LAF) пока не подтверждает информацию о пострадавших или погибших.

Первые сообщения о возгорании появились в средствах массовой информации около 14:00. Пожар начался в одной из палаток площадью 1000 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям, большинство проживающих в палатке людей смогли быстро эвакуироваться. Тем не менее, сообщается о том, что одна из палаток обрушилась.

Среди предполагаемых причин возникновения пожара называют курение внутри одной из палаток.

После прекращения эксплуатации аэропорта Тегель, территория на северо-западе столицы была переоборудована под приют для беженцев. Сейчас это один из крупнейших центров прибытия мигрантов в стране, в котором насчитывается около 40 палаток, предоставляющих убежище примерно 4500 человекам.

“Комментарии” писали, что ирландское правительство продолжает поддерживать украинских беженцев, реализуя проект по созданию модульного жилья в графстве Роскоммон. По данным издания Irish Independent, запланировано установить 167 модульных домов для 686 человек