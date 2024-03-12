Ирландия обеспечивает жильем украинских беженцев: планы на 2024 год

Ирландское правительство продолжает поддерживать украинских беженцев, реализуя проект по созданию модульного жилья в графстве Роскоммон. По данным издания Irish Independent, запланировано установить 167 модульных домов для 686 человек. Проект предусматривает размещение в трех городах: Бойл, Баллахадеррин и Роскоммон, на четырех специально определенных участках.

В Ирландии построят жилье для украинских беженцев

В городе Баллахадеррин планируется постройка 47 домов для размещения 206 человек, а в Бойле будет установлено 50 четырехкомнатных домов, предназначенных для 200 человек. Остальные дома разместят в двух локациях в Роскоммоне, в общей сложности обеспечив жильем 280 беженцев.

Этот проект является частью большей инициативы ирландского правительства, которое планирует выделить в 2024 году дополнительные 150 объектов недвижимости для нужд украинских беженцев. Всего более 100 тысяч украинцев уже пользуются временной защитой в Ирландии, и, учитывая высокий поток беженцев, потребность в жилье остается актуальной.

На реализацию проекта модульных домов было выделено около 83 миллионов евро. Согласно информации Департамента по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи Ирландии, стоимость одного жилого блока для четырех человек составляет примерно 145 тысяч евро, не включая расходов на приобретение земельного участка и инфраструктурного обустройства.

Инвестиции в модульное жилье для украинских беженцев являются важной частью ирландской поддержки украинцев, бежавших от войны за границу.

Ранее "Комментарии" писали, что Нидерланды планируют принять новые обязательства для украинских беженцев. Одна из инициатив предлагает ежемесячно взимать 350 евро с работающих украинцев.