Потеря коллективной защиты в Норвегии: что делать украинцам

С июля 2024 года Норвегия ввела новые правила для регистрации украинских беженцев. Теперь для подачи заявления на защиту нужно ехать только в муниципалитет Роде. Эти изменения затронут всех украинцев, ищущих убежище в Норвегии.

Норвегия ужесточает правила приема украинских беженцев

Раньше украинцы могли регистрироваться в разных местах по всей Норвегии. Теперь же все должны приезжать для регистрации в Национальный центр прибытия и регистрации беженцев в Роде или в Регистрационный центр Гардермуэн рядом с Осло. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заранее договориться о встрече по телефону. Обратите внимание, что звонить можно только по будням.

Тем, кто уже находится в Норвегии и имеет особые обстоятельства, такие как проблемы со здоровьем или нахождение в уязвимом положении, местные власти могут помочь добраться до центра регистрации.

С 1 июля 2024 года также изменятся правила для тех, кто уже получал временную защиту, но потерял её, например, из-за поездок за границу. Теперь эти люди не могут автоматически восстановить свой статус. Если они снова просят защиту, их заявления будут рассматриваться индивидуально. Это означает, что им придется самостоятельно искать жильё и работу в ожидании решения.

Ранее “Комментарии” писали, что украинские беженцы, нашедшие убежище в Ирландии, огорчены из-за политики страны, которая заставляет их снова переезжать. Издание The Times сообщает, что Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии проводит работу по консолидации жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, из-за чего многие беженцы вынуждены переселяться или оказываются под угрозой выселения.