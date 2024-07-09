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Польша сворачивает программу компенсаций: где украинцам искать бесплатное жилье

Польша отменяет компенсации за размещение украинских беженцев: программа "40+" закрыта

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 1 июля Польша остановила программу "40+", которая компенсировала частным лицам расходы за проживание украинских беженцев. Эта программа платила владельцам недвижимости 40 злотых (примерно 400 грн) в день за каждого беженца, которого они принимали. Это нововведение заставляет многих украинцев искать новые способы бесплатного размещения в стране.

Польша сворачивает программу компенсаций: где украинцам искать бесплатное жилье

Где украинским беженцам искать бесплатное жилье

Программа "40+" началась сразу после начала войны в Украине и помогла Польше принять около 1,5 миллиона беженцев. Деньги платились за проживание беженцев в частных квартирах, общежитиях и гостиницах на срок до 120 дней с момента их приезда в Польшу, причем для уязвимых категорий этот срок был больше.

Представители польского правительства объясняют отмену программы тем, что теперь государство хочет больше вкладываться в свои внутренние социальные программы и экономическое развитие страны. Также отмечается, что спрос на компенсации снижался, а в центрах коллективного размещения стало больше свободных мест.

Теперь беженцам предлагают обращаться за помощью к местным властям, которые организуют их проживание в коллективных центрах. Проживание там будет бесплатным первые 120 дней, после чего некоторые категории смогут проживать бесплатно и дальше, а остальные будут платить до 60 злотых в день.

Для тех, кто ищет бесплатное жилье, существуют специализированные порталы и социальные сети. Правительство запустило несколько сайтов, например, Pomagam Ukrainie, где можно найти предложения о временном размещении и другую полезную информацию. Также помощь предлагают различные благотворительные организации и фонды.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Германии вступили в силу новые правила для выплаты социальной помощи Bürgergeld, которую получают украинские беженцы. Теперь украинцы должны будут принимать любую работу, если она находится в радиусе до 50 км от их дома, даже если дорога занимает до трех часов в день. 



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Источник: https://www.ukrainianinpoland.pl/uk/40-zloty-every-day-compensation-uk/
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