Планируют ли вернуться домой украинские беженцы из Финляндии

Министерство внутренних дел Финляндии провело опрос среди украинских беженцев, чтобы узнать о планах людей, нашедших убежище на финской земле. Опрос, который проводился в формате онлайн-анкеты на платформе Webropol, собрал ответы от 1302 респондентов.

Беженцы в Финляндии. Фото из открытых источников

Согласно полученным данным, значительная часть украинцев (53%) уже зарегистрировали свое место жительства в национальном реестре населения Финляндии, в то время как 28% намерены сделать это в ближайшем будущем. Однако только 2% опрошенных не видят потребности в регистрации. Те, кто откладывает или отказывается от регистрации, объясняют свое решение неопределенностью будущего статуса пребывания, недостаточной информацией о процедуре регистрации в муниципалитетах, а также страхом потерять доступ к социальным услугам и льготам.

Планы на будущее среди украинских беженцев разнятся: 82% респондентов намерены остаться в том же месте проживания в Финляндии в течение следующих шести месяцев. Из этой группы, 12% планируют возвращение в Украину после улучшения ситуации безопасности, 35% еще не определились со своими планами на будущее, а более половины (51%) выразили желание поселиться в Финляндии на постоянное место жительства.

Большинство опрошенных (более 90%) выразили удовлетворение своей жизнью в Финляндии, что свидетельствует о высоком уровне доверия к финским властным структурам и удовлетворенности предоставленными социальными гарантиями и условиями проживания. Значимо, продолжительность пребывания в стране не повлияла на уровень удовлетворенности жизнью среди респондентов.

На основании собранной информации, у власти Финляндии и международных организаций есть уникальная возможность адаптировать свои подходы к потребностям украинских беженцев, обеспечивая им не только защиту и убежище, но и реальные пути к социальной адаптации и интеграции. Успешная интеграция мигрантов не только способствует их личному благосостоянию, но и укрепляет социальную и экономическую когезию.

Напомним, что согласно последним данным Министерства внутренних дел Германии, количество украинских беженцев, зарегистрированных на территории страны, составляет около 1,65 миллиона человек, что на четверть миллиона больше, чем год назад.

