Переселенцы массово возвращаются в зону боевых действий или ВОТ: нардеп назвал причину

Народный депутат и руководитель рабочей группы по вопросам жилья парламентской ВСК по защите прав ВПЛ Максим Ткаченко заявил, что около 130 тыс. внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории (ВОТ) или в зону боевых действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Внутри перемещенные лица столкнулись с финансовыми проблемами. Фото из открытых источников

Во время конференции "Денежная помощь внутренне перемещенным лицам" Максим Ткаченко рассказал о проблемах пострадавших от войны переселенцев. По его словам, большая часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с финансовыми проблемами, ведь вынуждены снимать жилье, однако не всегда имеют возможность трудоустроиться.

Как следствие, нардеп указывает, что некоторые переселенцы из-за финансовой ситуации вынуждены возвращаться на оккупированные Россией территории или в места активных боевых действий.

"В первую очередь, из-за жилищных проблем и отсутствия средств уже почти 130 тысяч переселенцев вынуждены были вернуться домой, в зону боевых действий или даже на ВОТ", — заявил нардеп.

Ткаченко подчеркнул, что государство должно заботиться о внутриперемещенных лицах, ведь они будут способствовать его восстановлению после окончания войны.

"В то же время ВПЛ — это то сокровище, на которое мы будем опираться, восстанавливая Украину после победы. Поэтому очень важно для государства поддерживать ВПЛ, помогать им становиться на ноги на новом месте", — добавил Ткаченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше приняли закон, изменяющий некоторые правила в отношении украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о том, что Чехия получает от беженцев из Украины больше средств, чем тратит.



