Переселенцы массово возвращаются в зону боевых действий или ВОТ: нардеп назвал причину

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Slava Kot
Народный депутат и руководитель рабочей группы по вопросам жилья парламентской ВСК по защите прав ВПЛ Максим Ткаченко заявил, что около 130 тыс. внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории (ВОТ) или в зону боевых действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Внутри перемещенные лица столкнулись с финансовыми проблемами. Фото из открытых источников
Во время конференции "Денежная помощь внутренне перемещенным лицам" Максим Ткаченко рассказал о проблемах пострадавших от войны переселенцев. По его словам, большая часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с финансовыми проблемами, ведь вынуждены снимать жилье, однако не всегда имеют возможность трудоустроиться.
Как следствие, нардеп указывает, что некоторые переселенцы из-за финансовой ситуации вынуждены возвращаться на оккупированные Россией территории или в места активных боевых действий.
Ткаченко подчеркнул, что государство должно заботиться о внутриперемещенных лицах, ведь они будут способствовать его восстановлению после окончания войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше приняли закон, изменяющий некоторые правила в отношении украинских беженцев.
Также "Комментарии" писали о том, что Чехия получает от беженцев из Украины больше средств, чем тратит.
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