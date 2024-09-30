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Опрос показал, сколько украинцев не хотят возвращаться домой после войны

Две трети украинских беженцев решили остаться в Чехии

сегодня, 16:19
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Черновалова Кристина

Большинство украинцев, которые переехали в Чехию после полномасштабного вторжения, планируют остаться там навсегда. По последним данным, две трети украинских беженцев не собираются возвращаться в Украину даже после окончания временной защиты — это на 20% больше, чем в прошлом году. Более 320 тысяч украинцев уже заявили о желании остаться в Чехии.

Опрос показал, сколько украинцев не хотят возвращаться домой после войны

Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны

Центр исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чехии провел исследование, которое показало, что только 20% украинцев планируют вернуться домой после войны. Больше всего хотят остаться молодые люди до 35 лет, которые работают, учатся или ведут бизнес в Чехии. Хорошее знание чешского языка и наличие собственного жилья также влияют на решение остаться.

Большинство беженцев поселились в крупных городах Чехии, таких как Прага, Брно и Острава. По данным исследования, большая часть живет в квартирах или домах, а некоторые в общежитиях или отелях. Работает полный рабочий день 86% беженцев, а безработица среди них составляет 13,5%.

Знания чешского языка среди украинских беженцев улучшились: теперь почти половина может свободно общаться на каждодневные темы. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Чешское правительство обновило условия, по которым украинцы, имеющие долгосрочные визы в Канаду и Великобританию, могут продлить свою временную защиту в Чехии. Теперь, чтобы продлить защиту, не важно просто иметь такую визу — важно, использовали ли вы её для поездки в эти страны. Если нет, то вы можете спокойно продлить своё пребывание в Чехии.



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Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-dve-tretiny-uprchliku-z-ukrajiny-planuji-zustat-v-cesku/2574802
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